Villa inferno, indagini e altri arresti: operazione in corso

A partire dalle prime ore dell’alba, un centinaio di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna stanno eseguendo un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna a carico di cinque indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di prostituzione minorile, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, pornografia minorile (realizzazione e divulgazione di filmati con minori) e tentata truffa aggravata.

Nel mese di febbraio 2020, una donna ha denunciato alla Stazione Carabinieri di Bologna diversi allontanamenti e l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte della figlia 17enne. Sulla scorta dei primi accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione Bologna, il Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro ha avviato una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna – Sost. Proc. Stefano Dambruoso.

L’indagine, sviluppata attraverso attività tecniche d’intercettazione e servizi dinamici, ha consentito di accertare responsabilità dei soggetti coinvolti in merito all’induzione alla prostituzione della minorenne, convinta a compiere atti sessuali con gli stessi e con terze persone in cambio di denaro e stupefacenti (cocaina).

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari hanno portato all’emissione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari da parte del Gip del Tribunale di Bologna, Letizio Magliaro, consistenti in una custodia in carcere, due arresti domiciliari e quattro obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per prostituzione minorile, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.