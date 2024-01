Da oggi 4 nuovi bagni pubblici in città: la mappa quartiere per quartiere

Da piazza Trento e Trieste ai Giardini Margherita, Lavinia Fontana e Bulgarelli. Da oggi, 178 gennaio sono aperti 4 nuovi bagni pubblici in città

Sono collocati nel Giardino Giacomo Bulgarelli (via della Certosa), piazza Trento e Trieste, Giardino Lavinia Fontana (via del Piombo), Giardini Margherita (viale Gino Gamberini).



“Prosegue il nostro impegno per una città più piacevole da vivere e ricca di servizi capillari nel territorio – è il commento dell’assessore alla Manutenzione e pulizia della città Simone Borsari -. I nuovi bagni pubblici, la cui pulizia sarà quotidiana, rappresentano una parte importante di questa strategia e stiamo lavorando per arricchirne sempre di più la dotazione in città”.

Dove sono i bagni pubblici, quartiere per quartiere

Borgo Panigale - Reno

Cimitero Certosa

Servizio presidiato, gratuito.

Orari di apertura: inverno dalle 8 alle 17 (dal 3 novembre al 28 febbraio); estate dalle 8 alle 18 (dal 1 marzo al 2 novembre)



Servizio presidiato, gratuito.

Orari di apertura: inverno dalle 8 alle 17 (dal 3 novembre al 28 febbraio); estate dalle 8 alle 18 (dal 1 marzo al 2 novembre)

Quartiere Navile

Parco dei Giardini, Cà Bura

Servizio presidiato, gratuito.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Quartiere Porto - Saragozza

via IV novembre

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: inverno dalle 9 alle 22; estate (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle 10 alle 24; prefestivi dalle 9 alle 24

Sala Borsa (piazza del Nettuno, 3)

Servizio presidiato, gratuito con tessera biblioteca oppure a pagamento (gratuito per i disabili), accessibile.

Orari di apertura: lunedì 14.30-19.45; da martedì a venerdì dalle 10 alle 19.45; sabato dalle 10 alle 18.45; domenica e festivi apertura coordinata con la Biblioteca

via Belvedere, 4B

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: inverno dalle 10 alle 22; estate (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle 10 alle 24; prefestivi dalle 10 alle 24

via del Pratello, 80

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: inverno dom-lun dalle 19 alle 22; estate (dal 1° maggio al 30 settembre) dom-lun dalle 19 alle 24; prefestivi dalle 10 all'1 (notte). Sabato mattina tutto l'anno dalle 8.30 alle 12.30

Parcheggio Riva Reno, via del Rondone

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: inverno dom-lun dalle 10 alle 19; estate (dal 1° maggio al 30 settembre) dom-lun dalle 10 alle 21

Giardino Klemlen, via Azzo Gardino

Servizio automatizzato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Stazione centrale

Servizio a pagamento.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Quartiere Santo Stefano

Piazza de' Calderini

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: tutti i giorni con orario dalle 10 alle 20

Piazza Aldrovandi

Gratuito.

Orari di apertura: lun-gio orario di negozio; ven, sab e prefestivi presidiato dalle 22.30 alle 2.30

Piazza Verdi, 2

Servizio presidiato, gratuito, accessibile.

Orari di apertura: orario di negozio

Autostazione

Servizio a pagamento. Tutti i giorni h24

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Parco della Montagnola

Servizio presidiato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: inverno ven e sab dalle 10 alle 18; estate (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle 9 all'1 (notte)

Giardini Margherita - 1, viale Meliconi

Servizio automatizzato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Giardini Margherita - 2, viale Meliconi

Servizio automatizzato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Giardino Lavinia Fontana (via del Piombo)

Giardini Margherita

Quartiere Savena

Parco dei Cedri

Servizio automatizzato, a pagamento, accessibile.

Orari di apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

piazza Trento e Trieste

Vespasiani

Sono aperti tutti i giorni 24 ore su 24