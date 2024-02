Polemica sui nuovi Infovelox, il Comune: "Sono in uso regolarmente"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli infovelox, i dispositivi mobili che segnalano la velocità in tempo reale, una delle novità introdotte con il modello Città 30 a Bologna, potrebbero non essere utilizzabili. Così assicurano almeno i vigili, che ieri si sono radunati davanti al Comando di Polizia locale di via Enzo Ferrari per un presidio promosso da Sgb e Snater, dove sono state spiegate le ragioni dello sciopero della Polizia locale alla prossima Maratona di Bologna e contestato il passaggio a un nuovo sistema di gestione delle multe. I sindacati sostengono infatti come i dispositivi non siano accompagnati dal necessario documento di omologazione. In mancanza di questo, "se noi vigili vedessimo qualcun altro che li utilizzasse, li dovremmo sequestrare", è certo Claudio De Luca, segretario nazionale di Snater Enti locali. Secondo il sindacalista, infatti, "l'articolo 41 del Codice della strada al comma 8 dice testualmente che tutte le strumentazioni luminose da adottare come segnaletica stradale, sono sì adottabili, basta che siano stati soggetti a omologazione". Omologazione però che "noi non troviamo da nessuna parte" negli uffici, e che se manca all'appello l'apparecchiatura "dovrebbe essere confiscata, in base all'articolo 45 sempre del Codice della strada". C'è poi un piccolo 'giallo'. Secondo la Snater infatti è stata la stessa Città metropolitana, in un documento pubblicato online e poi "cancellato dopo la nostra denuncia", a segnalare che "se ne vietava l'uso, tant'è che girando un po' per la provincia tutti quelli che abbiamo visto che erano in funzione sono stati spenti".

Non solo, ma sono stati definiti anche negli anni scorsi "addirittura pericolosi per la circolazione, perché il conducente si distrae, può frenare all'improvviso, e tutta una serie di motivazioni". Tuttavia, continua De Luca, "noi abbiamo già ricevuto in via informale alcune indicazioni per cui il Comando ritiene l'uso possibile. Ma io dico che invece gli operatori non devono essere caricati di questa responsabilità". E su questo i sindacati promettono battaglia, "perché questi strumenti, a nostro avviso e a costo di arrivare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere interpretazioni, sono illegittimi". Infine c'è anche il discorso della sicurezza sul lavoro. Sono i vigili stessi a farsi carico del trasporto e dell'installazione degli infovelox in strada durante i controlli. Il problema è che "sono strumentazioni pesantissime. Credo più di 20 chili il solo strumento. Poi ci sono le batterie, che pesano una roba esagerata. E in effetti abbiamo già un un collega che è pericolato con questa cosa in mano ed è attualmente in infortunio".

La replica del Comune

"Gli infovelox attualmente in uso al Corpo di Polizia Locale sono in uso regolarmente - specifica Palazzo d'Accursio - in ragione del fatto che sono dispositivi atti alla mera rilevazione della velocità in tempo reale dei veicoli in transito, e non al loro sanzionamento". Così una nota del Comune che aggiunge note in merito il Codice della Strada: "Dopo l’aggiornamento del 2010, riconosce infatti (lettera b-bis all'art.41) come tipologia di segnali luminosi anche gli infovelox, utilizzati molto frequentemente su diverse tipologie di arterie stradali, come deterrenti per indurre gli utenti della strada a diminuire la velocità, soprattutto in tratti caratterizzati da lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi. Non sono quindi utilizzati per l'accertamento di violazioni sui limiti di velocità, ma hanno attualmente la sola funzione di indicare al conducente la velocità con cui sta marciando a scopo di prevenzione, così come indicato anche dalla circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010, che equipara gli infovelox ai segnali stradali. Nelle more del decreto del MIT che disciplini le procedure di omologazione i dispositivi possono essere utilizzati come previsto dalla circolare del Ministero degli Interni sopra richiamata.

I tabelloni in uso alla Polizia Locale sono, infine, conformi alle norme europee (Direttiva RED 2014/53EU, Direttiva R0HS 2011/65/EU e Direttiva WEEE2012/19/EU )".

Infovelox e telelaser: cosa sono e a cosa servono

Gli infovelox sono pannelli informativi luminosi che non elevano sanzioni, appunto, ma segnalano in tempo reale la velocità effettiva dei veicoli in transito, evidenziando in verde chi rispetta i 30 km/h e in rosso chi li supera.

In alcuni casi sono collocati in prossimità dei posti di controllo. In questo caso dopo l’infovelox è collocato anche il telelaser, opportunamente segnalato con un cartello circa 80 metri prima, che accerta invece e sanziona le violazioni dei limiti massimi di velocità in vigore. Se un automobilista incorre nella sanzione, la pattuglia ferma il veicolo e procede alla contestazione immediata dell’infrazione.

Le pattuglie attive su Bologna hanno a disposizione anche i telelaser del tipo TruCam o TruSpeed . Con questi dispositivi, opportunamente segnalati con un cartello 80 metri prima, vengono accertate e sanzionate le violazioni dei limiti massimi di velocità in vigore, fermando il veicolo e procedendo alla contestazione immediata dell’infrazione.

Nelle strade a 30 km/h non ci sono invece posti autovelox fissi, che sono previsti esclusivamente sulle strade a 50 km/h.

Le multe in città 30

Tenuto conto del margine di tolleranza di 5 km/h previsto per legge, la sanzione scatta dai 36 km/h nelle strade in cui il limite è dei 30 e dai 56 km/h nelle strade in cui il limite è dei 50. In base al codice della strada, le sanzioni sono:

di minimo 29,40 euro per chi supera il limite fino a 10 km/h (quindi tra i 36 km/h e i 45 km/h nelle strade con limite dei 30 km/h), se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa

a 42 euro (oltre i 60 giorni a 86,5 euro);

di minimo 121,10 euro e 3 punti della patente per chi va tra 11 e 40 km/h oltre il limite consentito, se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa a 173 euro (oltre i 60 giorni si

passa ad 347 euro);

di 543 euro, 6 punti e sospensione della patente della patente da uno a tre mesi per chi circola tra 41 e 60 km/h oltre il limite;

di 845 euro, 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi per chi circola oltre 60 km/h in più del limite.

In questi ultimi due casi, essendoci la sospensione della patente, la legge non prevede lo sconto del pagamento entro 5 giorni.