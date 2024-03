Nuovo Codice della Strada: "Buono, ma rischia di fallire e vi spiego perchè"

"Dopo 31 anni finalmente stiamo arrivando a compimento. Speriamo in una applicazione entro fine anno". È il commento del presidente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi, sulla riforma del Codice della Strada in discussione in questi giorni in Parlamento.

"Io non ho tessere di partito, sono un uomo libero - così commenta Sorbi le contestazioni alla riforma - non faccio politica, per me tutti gli utenti sono uguali, quindi tutti devono rispettare le regole del Codice della Strada, ancora oggi è il Ministero che detta le regole. Chiamare - come si legge su giornali e social - 'Codice delle stragi' un insieme di dispositivi che non venivano toccati da 31 anni? A nostro parere le proposte sono buone".

"È chiaro che - avverte - se le nuove disposizioni non saranno accompagnate dai controlli, sono solo e come al solito scritte sulla carta. Si tratta della forma più grande di prevenzione, soprattutto di notte. Gli indicenti autonomi erano aumentati quasi del 40%, ora sono calati, grazie anche ai maggiori controlli. Anche solo il lampeggiante acceso, è stato valutato, a livello psicologico influenza e ci si comporta meglio".

Le cause di incidenti

"Le cause degli incidenti certificate da Istat quest'anno sono la distrazione e non rispetto della precedenza - sottolinea Sorbi - le proposte prevedono il ritiro della patente per un tempo legato ai punti, si tratta del raggiungimento di due grandissimi obiettivi". Tra le cause dei sinistri seguono "la velocità in connubio con la distrazione e gli alcol correlati", stessa sorte quindi per chi viene trovato in stato di alterazione dopo un sinistro.

Se si viene sanzionati per due volte per eccesso di velocità, sopratutto nei centri abitati, spiega il presidente, potrebbe essere previsto il ritiro della patente.

"Riguardo alle statistiche sui sinistri, è importante analizzare non solo i dati, ma anche strade e motivazioni".

Le principali novità della riforma

- Abbandono animali. "Ci ha fatto molto piacere, abbandonare un animale domestici è già un reato, ma se tale azione causa un incidente, è prevista la stessa pena dell’omicidio stradale", oltre naturalmente alla sanzione e al ritiro o revoca della patente.

- Barca velox. Un'altra novità contenuta nel testo della riforma è il cosiddetto "barca velox. Una sperimentazione chiesta dal Comune di Venezia per misurare la velocità dei natanti, un'ottima cosa".

- Dispositivi omologati. Rispetto ai velox, si prevede che tutti i dispositivi siano "omologati a livello nazionale, un unica modalità per metterli sulla strada - sotto l'articolo "Misure specifiche riguardano anche il posizionamento dei rilevatori di velocità" - si dovranno localizzare in spazi adatti per tutelare l’incolumità, la vita e la sicurezza delle persone. Non devono essere posizionati, per esempio, dove la velocità scende improvvisamente dai 90 ai 50 km/h". "Dal monitoraggio sulle province emiliani emerge - riferisce Sorbi - che molti cartelli di velocità sono arbitrari e troppo vicini uno all'altro, bisognerebbe rivedere anche la cartellonistica, perché diventi unitaria, il nuovo codice va in questa direzione".

- Corsi nelle scuole: "Per la prima volta viene inserito un corso sulla sicurezza stradale che corrisponde a crediti formativi".

- Safety car: "Sulle autostrade, la ripartenza dagli incidenti stradali causano molto nervosismo, quindi interverrà un veicolo della Polizia Stradale per prevenire altri sinistri.

- Ciclisti e monopattinisti: "Una proposta che giaceva nei cassetti da anni, quando si sorpassa con l'auto, bisogna stare a un metro e mezzo se la strada lo permette, e verrà calcolato negli incidenti stradali". Sorbi precisa inoltre che "il casco non è previsto nè per le bici tradizionali nè per quelle elettriche".

Vi è inoltre una "razionalizzazione che vale per tutte le città sula realizzazione delle piste ciclabili. Il che non significa - osserva Sorbi - cancellare le piste ciclabili".

I monopattinisti, se la riforma viene approvata, dovranno indossare il casco, stipulare un'assicurazione e apporre una targhetta identificativa.

- Pedoni: "Nel 2022 il Governo aveva aumentato la decurtazione di 8 punti se non si arresta la marcia sulle strisce pedonali con multa fino al 860 euro".

- Dispositivi angoli ciechi: "E' previsto l'obbligo dei dispositivi 'angoli ciechi' per i veicoli pesanti, per la salvaguardia ciclisti".