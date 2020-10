Nuovo Dpcm in arrivo: la decreto in serata, Conte in tv

Bar chiusi alle 21, ristoranti alle 23-24, orari più scaglionati delle scuole, stretta agli sport di contatto, anche dilettantistici. Tutto ancora da confermare ma sembra essere questa la direzione.

Si avvicina il varo di un nuovo Dpcm, alla luce dell'incremento quasi esponenziali di contagi nelle ultime settimane. Mentre a Bologna va in scena la chiusura di alcune delle piazze della movida (San Francesco, Verdi e parte di Aldrovandi) da Roma è atteso in serata un nuovo provvedimento che -questa la previsione- andrà a stringere ulteriormente su orari dei locali e altro.

Le misure anti contagio da Covid-19 che entreranno nel nuovo Dpcm non sono ancora state definite nel dettaglio. Prima servirà un altro confronto con gli enti locali e una discussione finale nel governo: per questo si immagina il varo per stasera, domenica 18 ottobre.

Manca ancora una sintesi ancora su diversi aspetti: dallo stop a fiere e congressi, all'ipotesi di vietare di consumare alcolici in piedi fuori dai locali dalle 18. La nuova stretta dovrebbe puntare, come suggerito anche dal Cts, su una serie di misure come:

Smart working al 75% nella pubblica amministrazione

Scaglionamento degli orari delle scuole superiori, con l'ipotesi di ingresso alle 11 e una quota di didattica a distanza per alleggerire i trasporti (ma non si esclude neanche una riduzione della capienza massima degli autobus).

Stop agli sport di contatto dilettantistici e -ma ancora non c'è certezza - la chiusura di palestre e piscine.

Si punta inoltre su una spinta al tracciamento dei contagi, sollecitata dagli esperti. Continua a dividere il pacchetto delle misure anti movida e una possibile forma di "coprifuoco".

Nulla però è ancora messo nero su bianco: il punto finale arriverà -come di consueto- con l'emissione del Dpcm, probabilmente questa sera, con il presidente del consiglio Giuseppe Conte che parlerà in diretta tv.