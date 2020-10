Nuovo Dpcm, Bonaccini: "Attenzione su trasporti, settori in difficoltà e sul concetto di 'festa'"

"Le misure adottate in queste ore dal governo sul versante sanità rispondono a richieste e sollecitazioni che le regioni avevano rivolto all'esecutivo nei giorni scorsi, in particolar modo per quanto riguarda l'allargamento dei test utilizzabili per un'efficace e più ampia azione di prevenzione anche attraverso prodotti cha siano già certificati dalle autorità sanitarie di Paesi G7 e per quel che concerne il restringimento dei previsti periodi di quarantena e la previsione del tampone unico negativo per certificare la fine del periodo di contagiosità".

Lo dice il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Rispetto al Dpcm -ha poi spiegato Bonaccini- la Conferenza delle regioni ha espresso un parere condizionato ad alcune osservazioni già inviate al presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. Si tratta - ha concluso Bonaccini - di proposte che sottolineano la necessità di prevedere adeguate forma di ristoro per i settori e le attività economiche che saranno interessati dalle limitazioni introdotte dal decreto; chiarire e circostanziare al meglio gli ambiti del concetto di 'festa' su cui si soffermano alcune disposizioni del provvedimento; verificare le misure previste in relazione agli aspetti concernenti il trasporto pubblico locale, approfondendo lo scenario di contesto". (Com/Vid/ Dire)