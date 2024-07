Il nuovo Ponte della Tosa verrà costruito con 5,4 milioni di fondi Pnrr

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il nuovo ponte della Tosa a Imola verrà costruito con i fondi del Pnrr. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dal Comune di Imola, pronto a modificare il piano triennale dei lavori pubblici dopo aver ricevuto il via libera ai 5,4 milioni necessari per realizzare l’opera dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ponte, in base al programma, verrà ultimato entro metà 2026, mentre il cantiere prenderà il via nel 2025 o addirittura nel corso di quest’anno grazie all’intervento di Sacmi. Il piano rientrerà infatti nei lavori di messa in sicurezza, con diminuzione del rischio idraulico, del fiume Santerno.

Nella delibera che passerà in commissione martedì 23 luglio, in vista dell’approvazione di giovedì in Consiglio comunale, sono stati inseriti anche altri adeguamenti e nuovi interventi per il ripristino dei danni dell’alluvione di maggio 2023, oltre a ulteriori lavori oggetto di richieste di contributo regionale.

Il programma degli interventi

Per quanto riguarda l’anno in corso, sono previste la manutenzione straordinaria post-allagamento, riscontrate maggiori spese durante la progettazione, delle vie Ladello, da 150mila a 260mila euro, Gambellara da 200mila a 350mila euro, Correcchio da 150mila a 225mila euro e Ponticelli Pieve da 271mila a 370mila euro. Inserita inoltra la manutenzione straordinaria di via Tiro a segno con 150mila euro assegnati dalla struttura commissariale.

Nel 2025 il Pnrr finanzierà anche il rifacimento della copertura del Canale dei molini nel tratto via Selice - via Coraglia (195.488 euro) e in quello viale Dante - viale Zappi (353.127 euro).

Tra i lavori previsti, c’è anche la sopraelevazione del corpo box dell’Autodromo per complessivi 2,8 milioni di cui 2,2 milioni di finanziamento regionale e appunto 600mila euro del Comune.

Infine, guardando al 2025, spazio anche alla cultura. Nel piano triennale delle opere pubbliche del teatro dell’Osservanza per 610mila euro e l’altra da 810mila euro per la biblioteca.

Le critiche della Lega

"Dopo la messa in sicurezza dell'autodromo e l'impegno strappato per la sistemazione della ciclabile del Santerno, ora arriva l'ennesimo via libera da parte del Generale Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione. Per il nuovo ponte sulla Tosa, si potranno infatti utilizzare i fondi Pnrr destinati al miglioramento della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua. L'amministrazione comunale, a questo punto, dovrebbe soltanto tacere". Lo dice Daniele Marchetti, Consigliere Regionale e Comunale leghista.

"Sentiamo criticare in maniera sistematica la gestione post alluvione, parlare di tagli agli enti locali, ma ci si dimentica sempre di evidenziare che di risorse ne stanno arrivando eccome. Il nuovo ponte della Tosa, di cui non ne mettiamo sicuramente in discussione l'utilità, rappresenta soltanto l'ultimo tassello, dimostrazione che la struttura commissariale è stata sempre e sarà attenta alle necessità segnalate dai territori. Non dimentichiamo inoltre che, oltre a quella che possiamo definire la lista dei desideri della Giunta Panieri, ci sono tutte quelle opere di messa in sicurezza del territorio, dalla sistemazione dei corsi d'acqua, al contrasto dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico. L'Amministrazione Comunale dunque ringrazi e, in futuro, eviti di strumentalizzare quella che per la nostra regione è stata una vera e propria tragedia" - conclude Marchetti.