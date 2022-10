Nuovo Ponte sul Reno, pronto nel 2026: i dettagli sulla nuova opera | IMMAGINI

Nell’ambito dei lavori per il Passante di Mezzo, Autostrade e Comune di Bologna hanno raggiunto l’accordo per la costruzione di un nuovo ponte sopra il fiume Reno che collegherà le zone di Santa Viola e Birra, da via del Chiù a via del Triumvirato. Si tratta di un’opera di adduzione al già presente sistema delle autostrade e della tangenziale che punta ad alleggerire e facilitare il traffico nel quadrante nord-ovest della città.

Ponte sul Reno, le caratteristiche

Lungo 720 metri, il nuovo ponte sul Reno prevede una pista ciclabile che si ricongiungerà con la già presente ciclovia in via del Triumvirato. La costruzione sarà formata da sette campate e correrà parallela alla rete ferroviaria, nonostante due anse rese necessarie dai numerosi vincoli presenti in una zona già fortemente antropizzata. Come sottolineato durante la Commissione consiliare “Urbanistica edilizia” che si è svolta nella mattinata di giovedì 6 ottobre, le curve presenti nel tracciato del ponte avranno anche la funzione di moderare la velocità di percorrenza delle automobili. I lavori per il ponte dureranno circa trenta mesi e la sua messa in funzione è prevista per il secondo semestre del 2026.

Come emerso in sede di Conferenza di servizi, l’analisi sul traffico prevede che, nel 2040, il nuovo ponte sarà capace di assorbire buona parte del traffico della zona, sottraendo circa quattrocento veicoli al giorno dal traffico di viale Togliatti e circa seicento dal traffico di via Emilia Ponente. Il progetto si pone infatti l’obiettivo di realizzare una nuova maglia che permetta l’accesso alla tangenziale e che razionalizzi gli spostamenti interni alla città, alleggerendo il traffico di tutta la zona.

Ponte sul Reno, l’analisi ambientale

Come da indicazioni del Ministero dell’Ambiente, i proponenti fanno sapere di aver svolto un'analisi di tutte le componenti potenzialmente dannose del progetto. Tra le opere più importanti ci sono quelle relative all’impatto acustico: per ovviare al problema, verranno installati pannelli fonoassorbenti alti fino a cinque metri che, secondo i tecnici di Autostrade per l’Italia, garantiranno alle abitazioni urbane e al supermercato lì adiacente “il miglior comfort possibile”.

Ponte sul Reno, lo status del progetto

Dopo la terza e decisoria seduta della Conferenza di servizi e la presentazione in Commissione consiliare, per il prossimo 10 ottobre è prevista la delibera da parte del Consiglio Comunale. In seguito – presumibilmente nella seconda parte del 2023 – ci saranno le gare per l’affidamento dei lavori e, infine, la partenza dei cantieri. Come detto, la messa in funzione del nuovo Ponte sul Reno è prevista per il secondo semestre del 2026.

(Slide Autostrade per l'Italia S.p.a.)