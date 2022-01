Il nuovo Prefetto Visconti: "No alla malamovida, a Bologna gli stati generali sul disagio giovanile"

Quando si parla di sicurezza in città, si torna sempre non si può non considerare la zona universitara. Ha voluto però verificare di persona, recandosi in zona universitaria, lo scorso week end: "La movida è la cosa più bella del mondo, e io la tutelerò", ma "la malamovida che crea degrado e favorisce la malavita va contrastata". Così il nuovo Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, arrivato in città da pochi giorni e che questa mattina ha incontrato la stampa a Palazzo Caprara.

Quindi "tre M - continua Visconti - movida, malamovida e malavita, la soluzione deve sì essere repressiva ma anche inclusiva" e se ne parlerà anche al primo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della prossima settimana. Un progetto "ambizioso" post-covid è quello di "Tenere a Bologna gli Stati generali sul disagio giovanile - e comunque - non militarizzo la città per colpa di pochi".

Il Prefetto si sofferma anche sul caro-vita e l'emergenza casa: "Cessata la pandemia, insieme alla procura, al comune, alle associazioni e ai sindacati vorrei organizzare un tavolo sugli sfratti per capire in che termini debba intervenire la forza pubblica, o quando si tratta di casi disperati".

Quanto all'economia "il Centro Meteo porterà a Bologna lavoro" e bisogna lavorare anche per la ripresa del turismo.