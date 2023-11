Il nuovo questore Sbordone si presenta: "Bologna è nelle mie corde, la lotta alla droga tra le priorità"

Droga, violenza di genere e "malamovida". Questi i principali temi sul tavolo del nuovo questore di Bologna, Antonio Sbordone, che oggi si è presentato agli organi di stampa, dopo il trasferimento a Macerata di Isabella Fusiello che ricopre da qualche giorno la funzione di prefetto.

"Conosco l'Emilia-Romagna perchè ho avuto incarichi a Reggio Emilia e Ferrara, Bologna è la provincia più grande da questore, sono molto contento poichè ritengo che sia uno dei contesti operativi e professioni nelle mie corde" ha detto il nuovo questore ai cronisti e ribadisce la sua volontà a non fare bilanci, ma solo "sforzarsi per il bene della comunità che deve vivere serena e senza paura o ansia".

Una comunità che si modifica: "Oggi non bastano repressione e prevenzione - spiega Sbordone - occorre spendersi sul piano della prossimità poichè c'è conflitto tra generazioni, culture ed etnie".

Quindi la droga: "Ho sempre detto che si tratta del primo problema, un vulnus per la comunità, e si assiste a uno sdoganamento del consumo, non c'è più lo stigma". Quanto alla movida "da un lato la città deve vivere e non deve essere oscurata, dall'altro c'è la tutela dei residenti".

Un tema caldo è sicuramente quello della violenza di genere: "Abbiamo pensato giustamente alla tutela della donna, ma non ci siamo occupati del carnefice". Per Sbordone siamo in ritardo: "E' necessario spostare l'attenzione dal lato del maltrattante o dell'assassino, a fronte dell'emancipazione della donna, gli uomini dimostrano una arretratezza culturale, non stando al passo".

Chi è Antonio Sbordone

Nato a Napoli 61 anni fa, ha iniziato la sua carriera al Reparto Mobile di Genova, per poi prestare servizio per 20 anni, di cui 5 come dirigente, alla Digos di Napoli. È stato poi Vicario del Questore a Pesaro e a Salerno e Questore a Ferrara, Reggio Emilia e Perugia. Ultimo incarico, da ottobre 2021, come Questore di Padova.