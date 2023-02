Nuovo sito, nuove storie: il sito della Regione racconta la vita quotidiana

Da come i tecnici della Protezione civile lavorano al recupero dell’argine di un fiume, alle nuove opportunità di formazione e di lavoro, dalle novità in tema sanitario alle testimonianze dei giovani ideatori delle start up più innovative, alle storie dei protagonisti della nostra regione nel mondo dello sport e dello spettacolo. E molto altro ancora.

Il portale della Regione cambia e si avvicina alle cittadine e ai cittadini per raccontare in modo semplice e preciso temi legati alla vita quotidiana.

A partire da venerdì 24 febbraio e poi con due uscite settimanali, il martedì e il venerdì, saranno infatti pubblicati sul sito due focus con contenuti originali e multimediali nuovi, capaci di approfondire attraverso articoli, video, collegamenti ipertestuali, interviste inedite, podcast, i temi più diversi.

Contenuti che troveranno spazio sulle pagine social della Regione - Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin - con la volontà di offrire ai lettori un servizio di informazione sempre più puntuale.

Tutti i nuovi contenuti, a cura dell’Agenzia di Informazione e comunicazione della Giunta regionale, affiancheranno e integreranno la normale attività dell’ufficio stampa (comunicati e conferenze stampa).

I primi due focus

Quanto si legge in Emilia-Romagna?

"Leggere è avere la vita che si vorrebbe avere, leggere è tutto", afferma lo scrittore riminese Marco Missiroli, ma quanto si legge in Emilia-Romagna? Lettori si nasce o si diventa? Che cos'è la biblioteca digitale 'ReadER'? Tutte le risposte all’interno di questo primo approfondimento, online da venerdì 28 febbraio, e dedicato alla lettura in Regione, con un’infografica che può essere facilmente inserita, “embeddata”, sui siti delle testate giornalistiche online e i siti web di informazione.

All’interno del focus anche l’intervista all’autore romagnolo: "Mentre d’estate i miei amici andavano al mare io mi chiudevo in biblioteca, è così che sono diventato un lettore e uno scrittore”.

La nuova rete oncologica e onco-ematologica regionale

Il secondo, che sarà online da martedì 28 febbraio, sempre in home page, è dedicato all’avvio della nuova rete oncologica e onco-ematologica regionale, da come funziona al percorso di cura nei territori e a domicilio, con l’intervista alla responsabile dell’Area qualità delle cure reti e percorsi della Direzione generale cura delle persone, salute e welfare, Rossana De Palma.