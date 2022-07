Restyling Dall'Ara e nuovo stadio a FICO, progetto unico: "Qui cittadella dello sport più bella d'Italia" | VIDEO

"Avremo la cittadella dello sport più bella d'Italia": così il sindaco Matteo Lepore a margine della conferenza stampa che ha annunciato l'unificazione dei progetti per il restyling dello stadio Dall'Ara e la costruzione dell'arena temporanea che sorgerà vicino a FICO. Nelle prossime settimane, come confermato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, il Bologna presenterà al Comune i definitivi documenti per chiudere la conferenza dei servizi. Dopodiché la palla passerà al Comune: quattro mesi per eventuali osservazioni, due mesi in Consiglio comunale e ulteriori due mesi per la gara d'appalto. Dalla data di assegnazione dei lavori, entro sei-otto mesi il nuovo stadio temporaneo potrà entrare in funzione. Ma questo sarà solamente l'antipasto: una volta che la squadra si trasferirà nella nuova arena - ed è possibile che avvenga nel corso della stagione 2023-2024 - ci si potrà finalmente concentrare sui lavori di restauro dello stadio Dall'Ara. L'intera operazione - nuovo stadio e ristrutturazione del Dall'Ara - avrà un costo totale di circa 140 milioni di euro: 40 saranno quelli del Comune, i restanti quelli del Bologna.

Bologna, il nuovo stadio nella zona di FICO

Il nuovo stadio temporaneo - che di fatto sarà una grande impalcatura di tubi di metallo come già successo, ad esempio, a Cagliari - sarà di proprietà del Comune ma sarà dato in concessione al Bologna per dieci anni e conterrà inizialmente 16mila spettatori circa, in linea con i parametri imposti dalla Serie A. Nel momento in cui tornerà in funzione il Dall'Ara, la capienza dell'arena verrà ridotta a circa tremila posti: verranno infatti smontate tre tribune su quattro (rimarrà quella centrale situata ad ovest del campo di gioco) e diventerà lo stadio in cui giocheranno la squadra Primavera e la squadra Femminile del Bologna. Scaduti i dieci anni della concessione, il nuovo impianto tornerà ad essere gestito dal Comune.

(Fase iniziale nuovo stadio - capienza 16mila)

(Fase strategica nuovo stadio - capienza 3mila)

Le criticità legate al nuovo stadio sono legate alla viabilità anche se, come detto dallo stesso Lepore in conferenza stampa, "non sarà certo una strada a bloccare il progetto". Per i parcheggi, invece, Fenucci ha fatto sapere che esiste un concordato con FICO e con il Caab, i quali metteranno a disposizione i propri parcheggi nei giorni delle partite. Il Bologna, inoltre, si impegna a costruire i passaggi che dai parcheggi porteranno fino al nuovo impianto.

Bologna, il nuovo stadio Dall'Ara

Ancora non certi i tempi di realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ma il nuovo Dall'Ara nelle intenzioni di club e amministrazione dovrebbe essere realizzato entro la fine del mandato da sindaco di Lepore. "Questo è uno dei progetti a cui teniamo di più - ha detto il primo cittadino in conferenza stampa - e che, insieme all'Antistadio, rappresenterà una nuova cittadella dello sport, la più bella d'Italia". Il nuovo Dall'Ara, realizzato usufruendo della Legge Stadi, avrà una capienza di circa 30mila posti e sarà affidato in concessione al Bologna FC per quaranta anni. "Un investimento a prova di Governo - ha continuato Lepore - che, a prescindere da chi vincerà le prossime elezioni, verrà realizzato perché frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, lasciando fuori i fondi del PNRR. Sarà un impianto all'avanguardia che, sfruttando la sua posizione nel centro della città, sarà aperto e vedrà aree destinate ad attività commerciali. Infine, il nuovo Dall'Ara creerà nuovi posti di lavoro sia nell'edilizia che nei nuovi esercizi al suo interno".