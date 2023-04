Il progetto del nuovo Dall’Ara prosegue, ok alle modifiche per la variante urbanistica | FOTO

Nonostante qualche intoppo, il “nuovo” stadio Dall’Ara procede spedito. Se dall’inizio della sua progettazione – si parla del periodo pre-pandemia – i costi sono più che raddoppiati e i tempi allungati, il progetto compie un altro piccolo passo verso la sua realizzazione. Nella giornata di giovedì 27 aprile, il Consiglio di quartiere Porto-Saragozza ha votato favorevolmente (9 i pro, 4 astenuti e 1 voto contrario) sulle opere che di fatto cambieranno il volume occupato dall’impianto. Il voto era uno step necessario per il varo della variante urbanistica necessaria, visto che le opere di restauro modificheranno in modo sostanzioso le tribune: più verticali e più vicine al campo (circa sette metri di distanza tra spalti e manto erboso), permetteranno al tifoso di assistere alla partita in maniera più immersiva, in linea con gli standard delle altre arene in giro per l’Europa.

Come sarà il nuovo Dall’Ara

Nuovo si fa per dire. In realtà, di veramente nuovo ci sarà la copertura, l’aspetto architettonico forse più interessante dell’intero progetto affidato all’architetto Gino Zavanella. Studiata per non intralciare la vista da e per San Luca, la copertura nell’intento dei progettisti ridurrà l’impatto visivo al minimo: per questo, si è pensato ad un rivestimento fatto di una membrana conforme all’ambiente circostante, invece dei soliti pannelli più ingombranti e più riflettenti.

C’è poi la questione della Torre di Maratona. La Torre rimarrà lì (anche perché posta sotto vincolo) e la nuova copertura di fatto si “abbasserà” nei pressi della Maratona per far sì che rimanga ben visibile. In quel punto, la copertura sarà di materiali trasparenti. Un altro aspetto interessante sarà lo “scoperchiamento” delle mura porticate che cingono lo stadio.

Mobilità e accessibilità

La capienza dell’intero stadio sarà ridotta, passando dagli attuali 36mila posti circa ai futuri 30mila circa. La capienza del settore ospiti sarà ridotta del 50% e l’ingresso per le tifoserie avversarie sarà spostato in via dello Sport. Nodo parcheggi: la minore capienza e il raddoppiamento del parcheggio dell’Antistadio dovrebbero contribuire a risolvere l’annoso problema dei parcheggi. Inoltre, nella zona del Dall’Ara sorgerà una fermata del tram che, nelle intenzioni dei progettisti, dovrebbe ridurre il flusso delle macchine ad un 35% circa degli utenti.

Tempi

I tempi, come detto, si sono leggermente allungati. Il progetto definitivo per l’arena temporanea da 16mila posti che sorgerà accanto a FICO dovrebbe arrivare entro giugno. All’inizio del 2024 dovrebbero iniziare i lavori. Una volta terminati, si entrerà nel vivo del restyling del Dall’Ara, ma solo nell’estate del 2025. È quindi plausibile immaginare che il Bologna giocherà i campionati 2025-26 e 2026-27 nell’arena temporanea per poi tornare al Dall’Ara in tempo per il centenario dell’impianto.