Nuovo Ufficio Denunce, il Questore: "Degno della città, anche sale per le vittime più vulnerabili" | VIDEO

La Questura ha inaugurato oggi il nuovo ufficio denunce in Piazza Roosvelt che prende il posto del vecchio ufficio passaporti trasferito in via Sant'Isaia: "Abbiamo voluto istituire un Ufficio Denunce degno di una città come Bologna - ha detto il Questore Isabella Fusiello - i cittadini trovano un ambiente dignitoso, sui monitor daremo anche suggerimenti anti-truffa e comportamenti da tenere: per le denunce di particolare gravità e le persone più vulnerabili sono a disposizione altre due stanze. Questi locali sono stati realizzati con la collaborazione dell'Ente Fiera, oltre che del nostro Ministero".

L’ultimo a fare denuncia in via Agresti è stato un tassista bolognese, la prima una ragazza.

Fino a ieri vi era "una situazione abbastanza drammatica, di convivenza tra persone fermate e cittadini - ha spiegato Fabio Pichierri, dirigente delle volanti - si pensi che in questo ufficio nell'arco dello scorso anno sono stati attivati quasi 200 casi di codice rosso" (per notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, le forze dell'ordine riferiscono immediatamente al pubblico ministero e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria - ndr) - si pensi ad esempio ai minori non accompagnati che devono essere gestiti, la media è di circa 23 al mese. E' un ufficio che lavora 24 ore, garantiamo orari serali e notturni".

I numeri dell'Ufficio Denunce di Bologna

In occasione dell'apertura dei nuovi uffici, la Polizia ha fornito le cifre relative alle denunce.

Nel 2022 le denunce sono state 6.282, quelle di smarrimento 5.600, codici rosso attivati 172 (nel 2021 erano stati 142, con un incremento quindi del 25,35%), minori stranieri non accompagnati 267.

Nei primi 4 mesi del 2023, le denunce sono state 1.435, quelle di smarrimento 899, codici rosso attivati 54, i minori stranieri non accompagnati 70.