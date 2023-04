Nuovo volto per i giardini pubblici di Medicina | FOTO

Con la riapertura dell’area giochi, si è conclusa la prima fase dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di via Oberdan nel capoluogo di Medicina. I lavori erano previsti come miglioria all’interno dell’appalto di manutenzione del verde comunale aggiudicata dalla cooperativa imolese CIMS.

Il progetto comprende il rifacimento completo dei percorsi pedonali; la sistemazione dell’area giochi; il ripristino delle aree verdi e nuove piantumazioni; l’implementazione dell’impianto di irrigazione automatico a goccia; gli interventi di riparazione dell’impianto idraulico ed elettrico della fontana e la futura progettazione di un’area dedicata allo sport.

Per migliorare i camminamenti, prediligendo materiali ecocompatibili, è stata rimossa l’attuale pavimentazione in asfalto. Infatti, i percorsi sono stati ripavimentati in calcestre regolarizzando le larghezze e ridefinendo il disegno della pavimentazione mediante un cordolo in metallo.

La scelta d’eliminare l’asfalto in favore del calcestre, in quanto materiale naturale semipermeabile, è stata fatta per favorisce l'evaporazione delle acque trattenendo e rilasciando gradualmente le piogge con un’evidente effetto positivo sul regime idrico, evitando reti fognarie e nuove caditoie.

Altri lavori riguardano l'area giochi dove è stato regolarizzato il livello del terreno, sistemate le pavimentazioni antitrauma al fine di rendere maggiormente fruibili e sicuri i giochi e limitare la formazione di ristagni d'acqua.

Nei prossimi giorno verranno sostituiti alcuni arredi e aggiunto un tavolo di tipo inclusivo più facilmente utilizzabile, grazie ad un piano allungato, anche da persone in carrozzina. Inoltre verrà piantata una siepe lungo il confine con le proprietà private su via Battisti, mettendo a dimora piante del progetto regionale "Piantiamo 4,5 milioni di alberi".

Negli anni passati l’Amministrazione era già intervenuta sui giardini di via Oberdan con proprie risorse, aumentando il numero dei lampioni e sostituendo i corpi illuminanti a LED per garantire una migliore illuminazione.

Anche la fontana storica al centro del parco è stata sottoposta recentemente ad alcuni interventi di riparazione dell'impianto sia idraulico che elettrico e sarà accesa nei prossimi mesi.

“La riqualificazione del parco di via Oberdan era un nostro obiettivo di mandato e siamo soddisfatti che presto saranno completati i lavori di sistemazione. Sono sempre di più le famiglie e i bambini che usufruiscono degli spazi verdi comunali e anche le Amministrazioni dovranno porre sempre maggiore cura a questi luoghi. Il prossimo passo sarà quello di riprogettare e migliorare l’area giochi rendendola più moderna e attrattiva. Inoltre, intendiamo realizzare all’interno dei giardini un’area basket pensata per i più piccoli” – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.