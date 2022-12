Pronto Soccorso, l'appello del sindacato Nursind: "Persone nei Ps per giorni"

"Gli slogan non bastano se si continuano a perdere posti letto e non si mettono in campo politiche che favoriscano la sanità pubblica, gratificandone il personale".

Parola di Antonella Rodigliano, coordinatrice regionale per l'Emilia-Romagna e segretaria territoriale a Bologna del Nursind, il sindacato degli infermieri.

Nelle ultime settimane, l'intero comparto sanitario in regione sta facendo i conti con un aumento non indifferente dei ricoveri per covid, con conseguenze inevitabili sul lavoro svolto dai professionisti negli ospedali, che continuano ad operare in condizioni sempre più stressanti e complicate.

"Il problema principale riguarda però i pronto soccorso, perennemente intasati per la mancanza di posti letto. Ci sono persone che rimangono nei Ps anche per due o tre giorni -sottolinea Rodigliano- e non può essere accettabile una situazione del genere dopo oltre due anni di pandemia, trascorsi fra ristrutturazioni e tagli di posti letto che continuano ad esserci. Basti pensare ad esempio alla Medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore, che perderà altri due posti, o alle altre riorganizzazioni all'interno delle nostre aziende, che hanno portato ad ulteriori tagli di posti letto".

Oltre ai pronto soccorso definiti 'strapieni' dalla sindacalista, il Nursind è quindi preoccupato anche per "la carenza di personale, con un abbandono della professione sempre più alto, e per la mancanza di politiche, sia a livello aziendale che regionale, che certamente non aiutano. Quanto tutto ciò è voluto?", si domanda pertanto Rodigliano, che aggiunge: "Non c'è la volontà di fare nuove assunzioni, mentre dall'altra parte vediamo l'aumento, negli ultimi anni, di uno spostamento della sanità pubblica nel privato, giustificato con l'assenza di posti letto e le lunghe liste d'attesa che ancora non si riescono a smaltire".

"Invece di intervenire ricorrendo al privato è necessario aumentare la disponibilità dei posti letto, anziché diminuirla, e gratificare maggiormente medici e infermieri", ribadisce Antonella Rodigliano.

"Il nuovo contratto nazionale - conclude - stanzia dei fondi per incentivare il personale dei pronto soccorso: ci sono Regioni vicine, come il Veneto, dove si è già trovato un accordo coi sindacati per attuare l'indennità prevista dal Ccnl di categoria, sottoscritto a inizio novembre, prevedendo un incentivo di 80 euro mensili a titolo di acconto per 12 mensilità e un successivo saldo fino alla quota annuale di circa 1.300 euro per ciascun professionista dei servizi di Pronto soccorso. Noi, invece, non siamo ancora neppure stati convocati: non c'è più tempo da perdere. Bisogna lavorare insieme per incrementare i posti letto e il personale, così da soddisfare le esigenze sempre più numerose dei cittadini e tutelare la sanità pubblica, un patrimonio che la nostra regione non può perdere in nessun modo".