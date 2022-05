Direttore assistenziale. Nursind: "Nessun confronto con infermieri"

"Le polemiche nate a seguito della pubblicazione dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Assistenziale e all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore delle Attività Socio – Sanitarie mostra come le critiche che avevamo mosso su questo tema erano davvero valide".

A sottolinearlo è Antonella Rodigliano, segretaria territoriale del Nursind Bologna, pochi giorni dopo la pubblicazione della determinazione regionale relativa all’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Assistenziale. Un atto che, di fatto, sconfessa secondo il sindacato degli infermieri tutto il percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie.

"Ci sorprende come con tutti i problemi che ci sono nel nostro comparto, acutizzati dalla pandemia, si sia intrapresa questa strada contorta - commenta ancora Rodigliano -. Una strada che ad oggi non ha prodotto alcuna valorizzazione per gli infermieri, ma solo sottratto al sistema energie e risorse che si sarebbero potute dedicare ad una vera valorizzazione che, a conti fatti, viene sempre annunciata ma mai realizzata. Non possiamo non condividere le critiche mosse da anche altre sigle sindacali sull’ammissione di soggetti che non rispondono al criterio dell’esperienza pregressa nel pubblico o privato di carattere dirigenziale: le regole, una volta fissate, vanno rispettate e non interpretate per facilitare le carriere di alcuni a danno di altri".

La rappresentante sindacale ci tiene a evidenziare inoltre come, "contemporaneamente, si sta portando avanti l’implementazione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, senza coinvolgere l’unico sindacato che è nato e opera a tutela esclusiva di questa figura professionale. Fino a poco tempo fa -prosegue la segretaria del Nursind Bologna-, gli infermieri operanti nel territorio erano quasi invisibili per l’opinione pubblica, mentre ora si legge ovunque che nella medicina territoriale c’è bisogno di infermieri, in particolare di quello di Famiglia e di Comunità. Ne siamo contenti, ma occorre riconoscere il cambiamento culturale necessario per sfruttare le potenzialità di questa figura professionale, che deve agire in rappresentanza del MMG e non come sottoposto, con un suo bacino di pazienti di sua gestione. Che non assuma singolarmente la responsabilità di un bacino di cittadini, ma un gruppo di infermieri che lavori in sinergia, coordinazione e competenze cliniche. Un case manager, il quale coordini il percorso diagnostico-terapeutico di pazienti con determinate patologie".

"Crediamo occorra ascoltare davvero chi giornalmente svolge il lavoro sul campo -continua Rodigliano-. Non è possibile pensare di affrontare una riorganizzazione che riguarda la professione infermieristica senza ascoltare gli infermieri. Non possiamo permetterci altre riforme errate. Come categoria siamo disponibili a dare ancora molto altro, purché le scelte organizzative ci vedano partecipi e si proceda a riconoscere la giusta retribuzione".

"Noi infermieri, in tutta questa fase emergenziale, siamo stati spremuti e ignorati. E alle frasi di rito 'non vi lasceremo soli' o 'siete i nostri eroi', non è seguita alcuna azione di tutela o di riconoscimento, se non parole. Parole e premi ridicoli a pioggia, che ci solo hanno umiliato -conclude Antonella Rodigliano-, perché arrivati in entità modesta, per via dell'ampliamento della platea a soggetti che non hanno contribuito con la loro attività alla gestione dell’emergenza o che vi hanno contribuito indirettamente".