Rogo all'Oasi Felina di Pianoro, un mese dopo: via alla ricostruzione e una stele per i gattini morti

Era il 14 ottobre, quando un incendio è divampato e ha distrutto l'Oasi felina di Pianoro, caudando la morte di otto gattini, ricoverati in infermeria.

La distruzione dell'Oasi ha colpito tanti cittadini che si sono offerti di aiutare a ripulire l'area, stanno facendo donazioni e aiutando nei modi più diversi.

Intanto la buona notizia di qualche giorno fa è che il Comune di Pianoro ha dato una prima disponibilità ad allargare la struttura: "Dei geometri volontari stanno lavorando ad un progetto che verrà presentato al Comune. Una volta avuto il via libera dovremo farci carico della realizzazione dei lavori e di seguire tutto da un punto di vista pratico ed economico. Non sarà facile ma ce la faremo", fanno sapere da Pianoro.

"Superato lo choc delle prime ore, nella tarda mattinata del 14 ottobre, quando siamo riusciti a riunirci e a guardarci negli occhi, abbiamo subito deciso due cose - scrivono i volontari - avremmo dato tutti noi stessi per ricostruire la nostra Oasi più bella e più grande di prima e capace di ospitare un numero ancora maggiore di gatti abbandonati e maltrattati - poi - che nella futura Oasi ci sarebbe stato qualcosa che avrebbe ricordato i nostri mici scomparsi".

E così è stato: per Ametista, Gigetto, Theo, Trico, Alexis, Lauretta, Ginger e Anastasia, gli otto mici morti nel rogo, è sarà apposta una stele in ricordo: "Non è ancora terminata quando sarà pronta sarà sistemata in Oasi, esattamente nel punto in cui abbiamo sepolto i nostri mici, che riposeranno per sempre con noi".

(Foto FB Oasi Felina Pianoro)