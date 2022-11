Costretta a mettere il burqa, giovane donna denuncia il marito violento

Schiaffi, calci, insulti e continui maltrattamenti contro la moglie per farle indossare il burqa. Per questo la giovane, di origine pakistana, ha denunciato il marito, 31enne connazionale e cittadino italiano, ora indagato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'ultimo di una serie di episodi l'11 agosto scorso, quando la donna è stata violentemente aggredita per aver espresso la volontà di frequentare una scuola italiana. In base a quanto poi denunciato, in quell'occasione il marito avrebbe reagito scaraventandola con forza contro il muro e provocandole così lesioni sparse tra volto e arti per una prognosi iniziale di una settimana.

Secondo quanto finora contestato al 31enne, già da mesi l'uomo picchiava e minacciava di morte la moglie: la giovane lo aveva raggiunto a fine giugno a Bentivoglio per un ricongiungimento familiare ma l'uomo da subito avrebbe cominciato a maltrattarla, sia fisicamente che psicologicamente, con l'obiettivo di farle indossare il burqa e di impedirle di uscire di casa.