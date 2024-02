Non si presenta all'obbligo di firma: 24enne finisce in carcere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un 24enne di origini egiziane è stato arrestato lo scorso 8 febbraio a Sasso Marconi. Il ragazzo, con precedenti di poliiza, era già sottoposto all'obbligo di firma dato che, nel novembre del 2022, era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina pluriaggravata. Ma più volte non si era presentato dalla polizia giudiziaria per ottemperare alla misura cautelare a cui era sottoposto.

Così lo scorso giovedì i Carabinieri di Sasso Marconi hanno eseguito l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Seconda sezione penale della Corte d'Appello di Bologna, si sono presentati all'abitazione del 24enne, residente a Sasso Marconi, e lo hanno accompagnato alla Dozza di Bologna.