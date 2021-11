Obbligo mascherine all'aperto e super green pass, parola ai bolognesi | VIDEO

Da venerdì 26 novembre al 9 gennaio, come disposto dall'ordinanza del sindaco Matteo Lepore, nel centro di Bologna (l'area delimitata dai viali) è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto.

Come specifica l’ordinanza non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La violazione delle disposizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro mille. Ma i bolognesi sono d'accordo? Per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto ad alcuni cittadini cosa pensano delle nuove misure restrittive anti covid, in vista anche dell'introduzione, al livello nazionale, del Super Green Pass.

La nuova misura

Il Super green pass entra in vigore il 6 dicembre e sarà valido 9 mesi, la novità è che si può ottenere solo con la vaccinazione o se si è guariti dal Covid. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. In zona bianca e gialla l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche e ogni tipo di cerimonia pubblica sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del Super green pass.

In zona bianca, però, sarà valido anche il pass ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all'aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive. In zona arancione le ulteriori limitazioni saranno valide solo per chi non è vaccinato. Solo chi ha il Super green pass può accedere a cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso, stadi, palazzetti, e cerimonie pubbliche, feste e discoteche.