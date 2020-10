In centro senza mascherine, nella notte ancora multe: sanzionate 4 persone in via Ugo Bassi

Si eleva il numero delle sanzioni nel primo week-end di entrata in vigore dell'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto dalle 18 di venerdì fino alle 24 di stasera. I Carabinieri verso le tre della scorsa notte hanno fermato quattro persone in via Ugo Bassi che non solo la mascherina non la indossavano, ma non l'avevano neppure con loro. L'età media p di 30 anni.

Oggi nuovi controlli e altre multe: altri quattro senza mascherina e in particolare due georgiani, un albanese e un italiano di età fra i 22 e i 30 anni.

Sempre gli uomini dell'Arma avevano contato nella giornata di ieri altre 16 sanzioni. Il totale lo avremo però quando tutte le forze dell'ordine operative per far rispettare questa ordinanza faranno il loro bilancio.