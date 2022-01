Obbligo vaccinale over50, uno su dieci ancora senza: "Zoccolo duro di irriducibili"

Sono circa 47mila, su una platea di 451mila in tutta l'Ausl di Bologna (tutta città e provincia, tranne Imola e circondario), i soggetti con più di cinquanta anni che da domani 1 febbraio 2022 saranno considerati inadempienti all'obbligo vaccinale. Uno zoccolo duro di poco più di un decimo della popolazione over50 di riferimento.

Il blocco più riottoso alla puntura è quello delle persone tra i 50 e i 59 anni: per loro il tasso di vaccinazioni complete è il più basso, al 62 per cento di copertura, con un tasso di inadempienti che arriva al 13,2 per cento, circa 20mila su una popolazione di 152mila. I 60-69enni vanno un po' meglio, con 11,8 per cento di inadempienti. Meglio ancora sono i 70-79enni con il 7,8. Gli over80 che non hanno fatto nemmeno una dose sono il sei per cento della platea di riferimento.

"Sì, c'è uno zoccolo duro di persone che non vogliono fare il vaccino, sono difficili da convincere" è il commento del Dg Ausl Paolo Bordon, che cita -oltre a 50-59enni, anche qualcuno tra i 40-49enni nella categoria dei maggiori renitenti al siero. "Sono persone in buona salute che per questo rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione. Ma se sentite i nostri ospedalieri, i reparti Covid e le terapie intensive sono prevalentemente occupati da persone non vaccinate, anche di classi di età relativamente giovani". Per i destinatari dell'obbligo vaccinale l'Ausl ricorda che gli hub vaccinali sono aperti all'accesso senza bisogno di prenotazione. "Speriamo nei prossimi giorni -conclude Bordon- che il combinato disposto tra sanzioni e obblighi sul posto di lavoro possa estendere la copertura anche a chi fino a ora ha evitato la profilassi".