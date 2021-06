Obbligo vaccinale per i sanitari, ricorso al Tar per un centinaio di persone

Sono al momento 138 le voci dei ricorrenti in calce alla pratica depositata il 24 giugno scorso presso il Tar dell'Emilia-Romagna, con l'intestazione "adempimenti all'obbligo vaccinale previsto dall'art.4 del Dl 44/2021".

Si tratta insomma dell'ormai famoso ricorso al Tar per quei sanitari che non hanno fatto e non intendono fare il vaccino anti-covid, ora di fatto obbligati da una legge, applicata dagli enti locali e dalle autorità sanitarie, ma contestata nella sua presunta illegittimità costituzionale.

Il ricorso si è sviluppato attorno al cosiddetto decreto Covid, partorito ad aprile dal governo e convertito in legge a inizio giugno. Tra i suoi articoli anche la facoltà di sospendere o trasferire i sanitari che a una certa data non risultino in regola con la profilassi anti-covid.

Esplicitamente, leggendo il decreto, non si arriva fino al licenziamento, ma vi sono 'sanzioni' progressive, dallo spostamento in mansioni senza contatti con il pubblico (anche demansionamenti) fino alla sospensione dallo stipendio.

Dal canto loro le autorità sanitarie stanno ancora inviando le lettere dove -passato un controllo con l'incrocio delle banche dati dei vaccinati con quelle degli operatori sanitari e socioassistenziali- notificando ai presunti sanitari non in regola con il vaccino l'inadempienza, e chiedendo altra documentazione giustificativa. In caso non ci siano i presupposti per impossibilità o rinvio della profilassi, allora scatterà il provvedimento.

Tornando al ricorso pendente, una prima udienza presso gli uffici di via D'Azeglio è prevista per il prossimo 15 luglio. Considerando in potenza un possibile accoglimento del ricorso, è ipotizzabile intuire che i provvedimenti di sospensione o di spostamento di mansione non verranno notificati prima di quella data.