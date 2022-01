Dall'obbligo vaccinale al green pass Covid all'aperto: cosa cambia, tutte le regole

Quindici giorni di escalation normativa. Questo è quello che ci si aspetta in questo terzo inverno alle prese con il Covid e con quella che sta diventando una vera e propria giungla per quanto riguarda le regole anti covid da rispettare. Ultimo decreto in ordine di tempo è quello del 5 gennaio 2022, ma gli effetti cumulati di altri decreti del governo Draghi approvati in precedenza possono scattare solo in questi giorni o nelle prossime settimane. Vediamo quali sono:

Le regole in vigore

Le regole già in vigore sono:



Obblighi vaccinali

Obbligo vaccinale per personale emergenze, scolastico e sanitario

Mascherine

Obbligo di mascherina all'aperto per tutti, su tutto il territorio nazionale

Obbligo di Mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblici, sia locali che nazionali

Green pass semplice vs rafforzato

Obbligo di Green pass cd 'base' o 'semplice' (vaccino/guarigione entro sei mesi o tampone in 48-72 ore) per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato

Obbligo Green pass cd 'rafforzato' (solo vaccino e/o guarigione entro sei mesi) per spettacoli, strutture di ristoro al chiuso e al banco (bar e ristoranti), luoghi di sport al chiuso (palestre, piscine).

Nel caso in cui una regione passi in fascia arancione, chi NON ha il green pass rafforzato deve osservare misure più restrittive, tra cui il divieto di uscita dal proprio comune "lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune"

Isolamento positivi

Positivi asintomatici: isolamento per 10 giorni, fine con tampone antigenico/molecolare.

Positivi sintomatici ma senza più sintomi da almeno tre giorni, con tre dosi o due dosi da meno di 120 giorni: isolamento per 7 giorni, fine con tampone antigenico/molecolare.

Per chi guarisce, il Green pass viene sbloccato automaticamente con esito tampone negativo antigenico/molecolare.

Quarantena contatti stretti

No quarantena per contatti stretti con vaccino due/tre dosi da MENO di 120 giorni. Obbligo Ffp2 per 10 giorni.

5 giorni di quarantena per contatti stretti con vaccino due/tre dosi da PIU' di 120 giorni. Fine con un qualsiasi tampone negativo.

10 giorni quarantena per contatti stretti non vaccinati. Fine con un qualsiasi tampone negativo.

Altre regole

Feste vietate fino al 31 gennaio 2022.

La capienza massima degli stadi all’aperto è al 50% dei posti disponibili, al chiuso scende al 35%.

Dal 8 gennaio 2022

Obblighi vaccinali

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni (il vaccino in E-R si può fare senza prenotazione)

Obbligo vaccinale esteso a personale universitario

Dal 10 gennaio 2022

Green pass semplice vs rafforzato

Si stringono le maglie del Green pass: servirà quello rafforzato (fino alla fine dello stato di emergenza) anche per:

Ristorazione all'aperto

Trasporto pubblico locale (bus e tram), aerei treni e navi

Palestre, piscine e strutture sportive anche all'aperto

Feste per cerimonie civili o religiose (matrimoni)

Alberghi, bnb strutture ricettive

Impianti da sci

Sagre e fiere

Centri congressi

Centri culturali e attività all'aperto

Vaccini minori e Under 19

Agende aperte per prenotare la terza dose di vaccino ai minori tra i 12 e i 15 anni

Dal 20 gennaio 2022

Green pass semplice vs rafforzato

Il green pass semplice (basta il tampone) viene introdotto anche per entrare nei negozi di barbieri, parruchieri e centri estetici

Dal 1 febbraio 2022

Obblighi vaccinali

Scattano le sanzioni per gli over 50 non vaccinati. Per chi non ha fatto almeno la prima dose di vaccino è prevista la notifica di un verbale da 100 Euro, una tantum. Entro il 15 febbraio 2022 il Green pass rafforzato sara obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

Green pass semplice vs rafforzato