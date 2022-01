Obbligo vaccino over 60 e super Green pass lavoratori: oggi il Consiglio dei Ministri

Nella bozza del nuovo decreto sarebbe stato inserito l’obbligo vaccinale per gli over 60 e per alcune categorie di lavoratori, quelle a contatto con il pubblico, pena la sospensione e quindi anche lo stipendio, come accade per i sanitari e il personale scolastico, insomma. L'imperativo è comunque frenare l'esplosione dei contagi che ha fatto registrare + 170.844 in 24 ore.

Le regioni, compreso il presidente Stefano Bonaccini, hanno avanzato la richiesta dell'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e per i soggetti più fragili che ancora non hanno fatto il vaccino per scelta. Quindi un Consiglio dei Ministri complicato, quello che dovrebbe svolgersi oggi pomeriggio, ma che non è stato ancora convocato ufficialmente.

Smart working

Altro "nodo" da sciogliere e si attende una circolare del ministro della PA Renato Brunetta che però ribadirebbe le regole esistenti.

L'idea sarebbe quella di imporre il lavoro a distanza nella pubblica amministrazione utilizzando le regole che già esistono

Super Green pass

Di sicuro, dal 10 gennaio sarà esteso ad alberghi e ristoranti all'aperto, sagre, congressi, fiere, impianti di risalita piscine, sport e centri benessere anche all’aperto e le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto, compresi gli stadi, e al 35% per gli impianti al chiuso.