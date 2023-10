"Libertà per Abdullah Öcalan": in piazza Maggiore mobilitazione per il leader curdo

Di lui non si hanno notizie da 29 mesi, dall'ultima, breve, telefonata con il fratello concessa dalle autorità turche nel 2021. Oggi, in 70 piazze europee compresa Bologna, si è svolta la mobilitazione per la liberazione del leader curdo Abdullah Öcalan, da 24 anni recluso nel carcere di massima sicurezza ad Imrali, un'isola del Mar di Marmara. In piazza Maggiore partiti e movimenti pacifisti e di sinistra si sono ritrovati con la vicesindaca Emily Clancy e il segretario della Cgil Michele Bulgarelli per chiedere libertà per "Apo" e una soluzione politica per la questione curda.

"C'è molta preoccupazione"

"Bologna si è sempre distinta per l'impegno a favore dei diritti - ha ricordato Clancy -. In difesa popolo curdo ci siamo espressi molte volte, anche come Coalizione civica. In Turchia c'è una repressione sempre più forte sul Kurdistan, all'inizio di ottobre ci sono stati nuovi bombardamenti. C'è molta preoccupazione per la popolazione curda. Serve una soluzione politica per questo popolo", conclude Clancy. L'arresto di Öcalan risale al 15 febbraio 1999 quando il politico si trovava a Nairobi, in Kenya, in cerca di asilo, e da allora si trova in carcere in isolamento. "È giusto per i lavoratori e per il sindacato ricordare Öcalan e il popolo curdo perché il sindacato ha una vocazione internazionale e la capacità di indignarsi ovunque venga commesso un sopruso. È giusto perché oggi la Turchia è uno dei 10 paesi peggiori al mondo anche i diritti sindacali e dei lavoratori. È giusto perché da 25 anni Öcalan è in una prigione turca e c'è bisogno della sua libertà e di una soluzione politica la questione del popolo curdo", spiega Bulgarelli.

YaBasta e i collettivi in piazza

Alla manifestazione hanno partecipato anche i collettivi: "È una figura importante per Kurdistan, la sua liberazione è imprescindibile per iniziare i processi di pace", spiega Domenico Mucignat per Ya Basta, in piazza con il centro anarchico Berneri e la rete Jin di Bologna, una rete di donne in solidarietà con il movimento delle donne curde. Anche Rifondazione Comunista si schiera a favore del leader del Pkk e ne chiede la liberazione, come conferma il segretario provinciale, Mauro Collina.