Prima la palestra nella casa Acer poi rompe i sigilli : occupante "seriale" arrestato

E' finito agli arresti l'uomo che aveva preso casa, senza averne diritto, in un appartamento Acer di Castello d'Argile. Era già salito agli "onori delle cronache" quando a ottobre del 2022 aveva installato nell'alloggio di edilizia popolare in località Venezzano, occupato abusivamente, diversi attrezzi ginnici, facendone una vera e propria palestra.

In quel caso, oltre al personale dell'Azienda erano intervenuti anche i Carabinieri che avevano sgomberato i locali: si trattava di attrezzi anche molto costosi, a dimostrazione che non si trattava di una persona bisognosa né indigente.

Dopo lo sgombero, Acer aveva installato pannelli anti-intrusione, ma l'uomo, non del luogo e che risulta senza fissa dimora, ha occupato un altro alloggio pubblico, sempre nel comune di Castello d’Argile, questa volta un appartamento di “pronta emergenza abitativa”, cioè destinato alle famiglie in particolari difficoltà.

Nuovamente sgomberato, non l'ha presa persa: ha violato i sigilli della magistratura per riprenderne possesso minacciando, da quanto si apprende, anche il sindaco Alessandro Erriquez e il personale intervenuto del Comune e dell’Unione Reno Galliera.

“Dall’altra sera il delinquente ha una nuova casa”, annuncia il sindaco sui social. “Ora abita a Bologna, in via del Gomito, alla Dozza”. Erriquez ringrazia “il presidente Acer Bertuzzi, i carabinieri, la polizia locale Reno-Galliera, la magistratura per aver condiviso con l’amministrazione comunale la linea della fermezza”.

Per parte sua, il presidente Marco Bertuzzi conferma: “Sulle occupazioni abusive la nostra linea

continua a essere quella del mantenimento della legalità. Non siamo disponibili a fare sconti a chi

non rispetta le regole e agisce con prepotenza saltando le graduatorie e sottraendo un’abitazione a

chi ha certamente più bisogno”.