Occupa casa Acer e ci fa una palestra: oggi il sequestro e lo sgombero

Non sembra avere problemi economici l'uomo che aveva installato in un alloggio Acer costosi attrezzi ginnici, così da poterlo usare per fare i muscoli. Peccato però che l'abitazione di Castello d'Argile, in località Venezzano, fosse stata occupata abusivamente.

Quando questa mattina gli operatori, i carabinieri della stazione e di San Giovanni in Perscieto e il personale dei servizi sociali del Comune sono arrivati per sgomberare l'appartamento hanno trovato bilancieri, panche e tutto l'occorrente per l'allenamento. L’alloggio, posto sotto sequestro, è quindi stato chiuso con porte e pannelli antintrusione.

“A luglio avevamo avuto la segnalazione da parte dei carabinieri dell’occupazione da parte di una coppia di quarantenni con un neonato – spiega il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – e avevamo proceduto a diffidare gli occupanti per ottenere il rilascio dell’alloggio. A settembre la polizia municipale e i servizi sociali hanno verificato che la donna se ne era andata con il bimbo ed era rimasto solo l’uomo, che risulta senza fissa dimora".

E' quindi partita le denuncia da parte di Acer alla procura per ottenere il sequestro finalizzato allo sgombero, che è avvenuto oggi.

"Atto di prepotenza ed illegalità"

"I nostri operatori sono rimasti sbalorditi nel trovare all’interno attrezzi anche di un certo costo, che testimoniano non trattarsi di persona in così grave condizione di fragilità economica. Sulle occupazioni abusive la nostra linea continua a essere quella del mantenimento della legalità”, sottolinea Bertuzzi.

“Sulla legalità non arretriamo di un millimetro. La sinergia tra amministrazione comunale, uffici dell'Unione Reno-Galliera, Acer, forze dell'ordine e magistratura ha posto fine ad un atto di prepotenza ed illegalità - aggiunge il sindaco di Castello D’Argile e presidente dell’Unione Reno-Galliera Alessandro Erriquez - chi pensa di saltare la fila con

questa modalità, a scapito delle persone che rispettano le regole con pazienza e dignità, sappia di impattare con reazioni ferme e decise che provocheranno gravi conseguenze, anche sotto il profilo penale".