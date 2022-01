Via Indipendenza, occupano locali di un edificio: 14 persone denunciate

Avevano occupato alcuni locali di un edificio di via Indipendenza, con tanto di accampamenti e bivacchi. Per questo nel pomeriggio 14 persone sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici. Si tratta di alcuni cittadini italiani e stranieri e altri due soggetti senza fissa dimora.

La segnalazione, comunica la questura, è stata doppia: in un primo momento le volanti si sono recate sul posto e hanno accompagnato in questura 12 persone. Poco dopo poi un'altra segnalazione dei residenti per rumori sospetti richiamava gli agenti sul posto dove sono stati trovati altri due soggetti all'interno dell'edificio. Anche loro sono stati accompagnati per essere poi denunciati per il medesimo reato.