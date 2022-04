Dopo il Righi, occupato anche l'istituto Aldrovandi Rubbiani: tre sedi ferme

Non si arrestano le occupazioni in città. Dopo il liceo Augusto Righi, oggi scatta il fermo anche all'Istituto Aldrovandi Rubbiani. Coinvolge le tre le sedi dell'Istituto dove "è stato impedito lo svolgimento della regolare attività didattica", riferisce il sito dell'Istituto la dirigente scolastica Teresa Pintori. "Si deve purtroppo comunicare che non sarà possibile ripristinare il regolare svolgimento dell'attività didattica neanche nella giornata del 5 aprile. Inoltre sono sospesi tutti i corsi pomeridiani, compresi quelli online", aggiunge la preside.

Intanto dal liceo Righi fanno sapere che "questa iniziativa vuole porre al primo posto esigenze e aspettative di noi studentesse e studenti, che non devono essere una concessione, bensì un diritto. L'augurio è che questa manifestazione di disagio e voglia di lottare in modo che la situazione corrente cambi profondamente, non venga derubricata a capriccio infantile. Affrontare le istanze presentate o con atteggiamento paternalista o con il pugno di ferro sarebbe solo un'ulteriore conferma della loro validità".

Intanto "dalla parte degli studenti" si schiera Coalizione civica dopo aver letto "che il preside del Mattei intenda denunciare le studenti che hanno occupato l'istituto. E' una dichiarazione che sconcerta, e che ci obbliga a ricordare che il ruolo di un dirigente scolastico è gestire un'istituzione che ha per proprio fine la formazione della persona umana. Denunciando le persone che dovrebbe formare, abdica a questa missione e affida la rieducazione alla polizia, alla magistratura, o addirittura al carcere". Il suo gesto "è ancora più grave perché il reato di occupazione scolastica semplicemente non esiste, come confermato anche dall'azione di diverse Procure", aggiunge l'ala sinistra della maggioranza che governa a Palazzo D'Accursio accusando il dirigente per la sua scelta "di snaturare in maniera unilaterale e irresponsabile il dialogo educativo, girandolo a mera repressione". Agli studenti del del Mattei, delle Aldini, del Majorana, del Minghetti e del Galvani "e di tutte le tante scuole che hanno cercato di usare l'occupazione come momento formativo e di crescita, diciamo ben fatto: siete diventate attiviste, con tutte le vostre inquietudini e le incertezze. Vi preghiamo: continuate così".

