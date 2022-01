"Disinteresse e problemi strutturali, studenti provati dalla dad": occupato il Liceo Copernico

"Malcontento generale cresciuto nell’arco degli ultimi decenni verso un sistema di scuola profondamente sbagliato". E' una tra le tante motivazione degli studenti e delle studentesse che questa mattina hanno occupato il Lice Copernico di via Garavaglia.

"Le problematiche che ci hanno portato qui oggi sono tante" si legge nella nota "ci opponiamo principalmente al disinteresse che la classe politica italiana sta mostrando nei confronti dell’istruzione da decenni ormai, reso ancora più evidente dall'emergenza sanitaria", ma ci sarebbero anche quelle "strettamente legate alla nostra scuola che, come la quasi totalità degli istituti a bologna, soffre di gravi problemi strutturali".

"Siamo pronti non solo a lamentarci del problema bensì a proporre delle soluzioni. Proprio per questo è prevista un'assemblea generale di tutti i collettivi e rappresentanti delle scuole superiori di secondo grado di tutta la provincia di Bologna, per discutere insieme dello stato dell’istruzione italiana e delle condizioni di ogni singolo istituto. Risultato di quest’assemblea sarà un manifesto comprensivo di una serie di proposte e critiche, votate al miglioramento della vita scolastica di tutti noi".

Contenstano anche "l’arretratezza del sistema, si dimostra fallace riguardo alla salute mentale degli studenti, aggravata dagli ultimi due anni di didattica alternativa che ha visto molti alunni provati, con conseguente rientro a scuola che non tiene conto delle problematiche preesistenti e che dipinge la scuola come uno strumento da politicizzare. Conseguenza di tutto ciò, è una condizione psicologica generazionale molto fragile che porta lo studente a un livello di stress altissimo".

"Considerando la situazione sanitaria di emergenza Covid-19 - sottolineano infine - abbiamo avuto premura di ideare un meticoloso protocollo insieme ad un gruppo di esperti contro la diffusione del virus. Ma non solo, ci siamo dotati anche di un accurato sistema di tracciamento, al fine di salvaguardare la salute pubblica e dimostrare come in realtà si possa fare lezione in totale sicurezza anche in questa situazione. In ogni caso mettiamo in allegato sia il protocollo che il sistema di tracciamento, per maggiore trasparenza e soprattutto concretezza, concludono.