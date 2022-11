Il Cua occupa un'aula in via Zamboni 38: "Sottratta al sottoutilizzo"

Quinta occupazione nel giro di due mesi a Bologna. In via Zamboni 38, alla facoltà di Lettere, il Collettivo universitario autonomo attraverso la sigla Split ha preso possesso dei locali della sala Roveri, al piano terra. Un'aula adiacente, la VI, è stata lasciata alla libera fruizione delle lezioni.

L'aula Roveri, afferma il Cua, è uno "spazio della nostra università lasciato sfacciatamente al sottoutilizzo e alla polvere, un'aula usata sporadicamente solo per qualche seminario, convegno o buffet con champagne e tartine". L'occupazione è comunque secondo il collettivo una risposta per "continuare a usare via Zamboni 38 come una casa atta a colmare il vuoto abitativo che questo Rettorato si è assunto la responsabilità di creare con lo sgombero di via Oberdan 16".

Nuova occupazione dopo lo sgombero

Il collettivo lancia quindi un appello al rettore Giovanni Molari."Vogliamo l'apertura immediata di un tavolo di trattativa pubblico permanente sull'emergenza abitativa, in via Zamboni 38, tra università e città- manda a dire il Cua- pretendiamo risposte e non chiacchiere, non menzogne". Il collettivo chiede che l'Alma Mater si faccia "garante degli affitti concordati" e che insieme a Ergo, l'azienda regionale per il diritto allo studio, si impegni "nell'apertura di un protocollo di intesa con strutture private, quali Beyoo, per la destinazione di parte degli immobili all'emergenza abitativa". Il Cua chiede anche all'Alma Mater di cessare "immediatamente la svendita di immobili pubblici", rendendo pubblica una mappatura degli spazi vuoti e destinando tutto il patrimonio inutilizzato dell'Ateneo all'emergenza abitativa, "anche attraverso forme di ri-uso temporaneo". Infine, il collettivo chiede che lo stabile di via Oberdan 16 sia "adibito nel minor tempo possibile ad alloggi pubblici per studenti, o comunque aperto nelle forme più appropriate al vincolo storico a cui è posto, per tutta la comunità universitaria: aule studio, aule conferenza, mostre".