Bolognina, due uomini denunciati: avevano occupato una cabina elettrica

Due uomini di origine marocchina di 30 e 31 anni sono stati fermati ieri sera dai Carabinieri in via Gobetti, nel quartiere della Bolognina, per aver occupato abusivamente una cabina elettrica rendendola di fatto la loro abitazione. I due individui, entrambi di origine marocchina, sono stati notati da una volante dei Carabinieri mentre questa pattugliava il quartiere: i militari hanno infatti notato una cabina elettrica aperta e si sono fermati per i controlli del caso.

Bolognina, due uomini denunciati per invasione di terreni o edifici

All’interno, i Carabinieri hanno trovato i due uomini che avevano arredato la cabina con dei materassi e un fornello elettrico, rendendola di fatto la loro abitazione temporanea. Entrambi sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. Dalle prime indagini è inoltre emerso che l’uomo di 30 anni stava violando anche un’ordinanza della Questura che gli imponeva il divieto di dimora nell’area della città di Bologna.