Occupazioni, Coalizione-Lega in tandem: "Patrimonio case Asp gestito male"

Da una parte la richiesta di mappare gli immobili e metterli a disposizione per alloggi temporanei, dall'altra i dati su come sia gestito il patrimonio immobiliare di Asp. E' il singolare tandem che si è venuto a creare tra Coalizione civica e Lega sul tema della casa a Bologna. Sebbene per scopi opposti entrambe le formazioni politiche hanno messo nel mirino il patrimonio immobiliare di una delle agenzie diretta emissione di Palazzo D'Accursio, passandolo ai raggi X. Sullo sfondo, l'occupazione di via Capo di Lucca proprio di una casa gestita da Asp ma da anni sfitta, occupazione portata avanti da realtà vicine all'area disobbediente di Tpo e Labas.

"Mappiamo il patrimonio immobiliare pubblico"

"Dobbiamo accelerare la riflessione sul nostro patrimonio pubblico e quello delle società controllate- sostiene il gruppo di maggioranza in Comune- rendendo pubblica la sua mappatura e mettendo questi spazi a disposizione delle esigenze e dei bisogni della città, anche tramite usi temporanei, all'interno di una strategia che possa affrontare allo stesso tempo l'emergenza abitativa, le difficoltà gestionali ed economiche di Asp, recentemente denunciata anche dalle rappresentanze sindacali, e una gestione rinnovata del patrimonio pubblico".

Coalizione Civica si dice consapevole del "tentativo di rivoluzione che l'amministrazione sta mettendo in campo con forza sin dall'inizio del mandato su Asp, in discontinuità con le gestioni passate. Ma se è vero che non c'è una bacchetta magica per mettere in campo un cambiamento amministrativo di tale portata in un anno di mandato, è altrettanto vero che vanno raccolte con urgenza le istanze della società e dei movimenti sociali, quando esse propongono passi in avanti e non indietro per costruire una città più progressista, più equa e meno diseguale". Il gruppo si dichiara quindi "disposizione per facilitare un'azione condivisa che colga la scommessa di rendere ancora più centrali le politiche per la casa e il diritto alla città".

Lega: "Gestione Asp ha fatto flop"

Per la Lega, che ha raccolto l'invito a fare i conti attorno ad Asp, è semmai l'emblema di un flop di gestione. "Uno degli obiettivi che questa azienda aveva da tempo e non ha rispettato era la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare", contesta la capogruppo leghista Francesca Scarano, prendendo la parola in Consiglio comunale. dove porta una serie di dati. In tutto 1.480 unità di patrimonio immobiliare, "di cui solo 1.027 affittate e un tasso morosità altissimo che supera il milione di euro. E ci sono anche "circa 387 unità immobiliari ad oggi vuote e inutilizzate delle quali da tempo, troppo tempo si parla di una valorizzazione mai effettuata. Via Capo di Lucca è un esempio estremamente palese ed evidente".

Ma su tutto questo, afferma Scarano, "non ho sentito nessuna dichiarazione della giunta e lo ritengo estremamente grave", anche perchè c'è stata "la sommossa di alcuni lavoratori", dice riferendosi alla manifestazione di protesta del personale di Asp che venerdì scorso ha denunciato la situazione di una "azienda allo sbando". Scarano ricorda le lamentele per "turni massacranti e nessuna chiarezza sugli obiettivi problema in cui rientra anche lo svilimento di un patrimonio immobiliare immenso che potrebbe essere messo a reddito".