Gli occupanti di Capo di Lucca: “Obiettivo raggiunto, lasciamo lo stabile”

Sembra giunta al lieto fine la vicenda legata all’occupazione abitativa di via Capo di Lucca. Il collettivo Luna, a detta degli stessi occupanti, lascerà lo stabile proprio in queste ore: “Riteniamo positivo il risultato che si sta andando a delineare - ha detto Luca, uno degli occupanti -. Come dichiarato dall’assessore Rizzo Nervo e dalla vicesindaca Clancy l’immobile non sarà più alienato. Per questo, proprio in queste ore, lasceremo lo stabile”. La palazzina di via Capo di Lucca non sarà quindi venduta, ma anzi sarà destinata, insieme ad altri stabili, ad un progetto di “abitare collaborativo. A noi interessa il dato politico di tutta questa faccenda. Al di là delle polemiche sterili del dibattito politico e sui media, ciò che interessa a noi è che Casa Vacante sia un esempio concreto di come anche i movimenti dal basso possano portare dei risultati e riescano ad incidere nelle decisioni dell’amministrazione. È un primo passo per ricominciare la partita”.