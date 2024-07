Clancy sull’occupazione in via Carracci: “L’alternativa era pagare gli hotel”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Alle opposizioni non è certo piaciuto il progetto di autorecupero sull’immobile occupato da Plat in via de’ Carracci. Da quando è uscita la notizia si sono accumulati comunicati stampa, dichiarazioni e articoli di giornale su quello che è stato ribattezzato il ‘modello Salis’. La vicesindaca Emily Clancy ha risposto alle critiche, artate anche nella sessione odierna di question time a Palazzo d’Accursio. Clancy è tornata sul tema rispondendo alle domande di Matteo Di Benedetto e Giulio Venturi (Lega), Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Antonella Di Pietro, Claudio Mazzanti e Michele Campaniello (Pd), Francesca Scarano (Fdi) e Detjon Begaj (Coalizione civica).

Un interesse, secondo la vicesindaca, che conferma “la grande attualità e la doverosa necessità di un intervento che rappresenta una scelta innovativa sul piano amministrativo, svolta di concerto con le altre istituzioni e in un lavoro di sistema con Acer”. Per Clancy, si tratta di una soluzione "imponente e innovativa sia nella risposta di breve periodo che soprattutto in quella di lungo periodo. Difatti restituiamo un immobile del patrimonio pubblico vuoto da anni alla collettività. In più, mentre costruiamo questa nuova opportunità trentennale per la città, non eludiamo la presa in carico di 111 persone, di cui 40 minori, in condizione di acclarata fragilità - continua Clancy - evitando un momento di sgombero forzato che avrebbe portato ulteriore disagio e avrebbe comunque lasciato irrisolto il problema di collocare i nuclei". Il progetto, rivendica la vicesindaca, “consente un risparmio di risorse pubbliche e un aumento della disponibilità di posti per l'emergenza abitativa prima e di risposte pubbliche alla domanda di casa a prezzi accessibili poi”.

“Ad oggi – continua Clancy - tutte le nostre soluzioni di transizione abitativa sono piene e dobbiamo ricorrere anche agli alberghi per trovare una collocazione ai nuclei in emergenza. Ci si dovrebbe rallegrare che il Comune abbia scelto un'altra strada, a meno di considerare il puro aspetto punitivo e repressivo, che a qualcuno potrà anche piacere, ma avrebbe lasciato tutti i costi e i problemi sociali, anzi li avrebbe aumentati, a carico dell'amministrazione e dunque della collettività”.

Sull’episodio di violenza sessuale che si è consumato all’interno dello stabile, infine, Clancy ha detto che “i servizi e le forze dell'ordine hanno in carico il caso, su cui per motivi ovvi non aggiungo altro, se non che mi ha molto colpito l'uso strumentale che se n'è da più parti fatto. La violenza di genere è purtroppo strutturale e trova spazio in ogni contesto, dalla villa di lusso al dormitorio pubblico e noi intendiamo combatterla in ogni luogo”.