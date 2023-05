L’ex Masini riapre le porte: “Ma ancora nessun contatto con la proprietà” | VIDEO

Sono passati quasi sei anni dallo sgombero di Làbas, avvenuto nell’agosto del 2017. Dopo tutto questo tempo, oggi il grande piazzale interno all’ex Caserma Masini è tornato a vivere: dopo l’occupazione dei giorni scorsi, ADL Cobas e di LUnA hanno indetto un’assemblea pubblica in seguito alla conversione in legge del contestato dl Cutro.

Gli attivisti di H.O.ME. (Hub di Organizzazione Meticcia) hanno colto l’occasione dell’incontro con la stampa anche per sottolineare l’incuria e il grave stato di abbandono in cui versa l’ex Masini, rimasta chiusa e inutilizzata dal giorno dello sgombero di Làbas. Luca, uno degli attivisti di H.O.ME., riferisce che il gruppo, al momento, non ha ancora avuto nessun contatto con Cassa Depositi e Prestiti – proprietaria dell’area – circa la gestione dell’ex caserma. Gli occupanti, infine, sottolineano come la principale finalità dell’occupazione rimane quella di contrastare la crisi abitativa: in questo contesto, l’occupazione è vista come "soluzione ponte e istantanea per garantire un tetto sopra la testa a chi non ce l’ha. "