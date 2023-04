Le storie degli occupanti di via Raimondi: "Contratti a tempo indeterminato, ma senza casa da anni" | VIDEO

Diverse famiglie senza un tetto sulla testa e in gravi difficoltà economiche hanno occupato una palazzina in Bolognina. E c'è anche una donna incinta di otto mesi

È di questa mattina la notizia di un condominio occupato in via Raimondi, in zona Bolognina. A prendere lo stabile, su iniziativa del collettivo PLAT, sono state diverse famiglie con figli a carico che da anni soffrono della mancanza di alloggi.

Le storie che arrivano da via Raimondi sono quelle, sempre più comuni, di lavoratori con contratti a tempo indeterminato e di famiglie con figli (anche molto piccoli) a carico. Una delle occupanti si chiama Sandra: lavoratrice, sposata con un uomo con un contratto a tempo indeterminato e con due figli piccoli, Sandra lamenta una situazione che si protrae ormai da anni: “Io ho bisogno di dormire qui perché non so dove altro andare”.

Storia simile a quella di Sandra per Andy e sua moglie: “Sono a Bologna dal 2017. Con mia moglie abbiamo due figli di tre e cinque anni e ora lei è incinta di otto mesi e fra due settimane partorirà. Abitavamo nel centro di accoglienza ma mi hanno sfrattato appena ho avuto il permesso di soggiorno. Lavoro con un contratto a tempo indeterminato ma è da quattro, cinque anni che cerchiamo casa senza trovarla. Mi hanno chiesto fino a due garanti e la fideiussione bancaria fino a due anni, oltre a caparre di tre o sei mesi. Abbiamo visto più di dieci appartamenti qui a Bologna. Ci siamo rivolti al Comune e agli assistenti sociali ma non hanno potuto fare nulla e alla fine siamo rimasti senza casa. Ora siamo qui, vediamo cosa succederà”.