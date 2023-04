Occupazione ex caserma, capo Gabinetto Madrid: "Non risolve il problema dell’accesso alla casa"

“Occupare non è la soluzione". Così la capo di Gabinetto Matilde Madrid dopo la "riapertura" delle porte dell'edificio di via Borgolocchi (ex Caserma Masini). "Non risolve il problema dell’accesso alla casa per le categorie più fragili. Come amministrazione stiamo investendo risorse pubbliche e la vicesindaca Clancy ha predisposto un Piano per l’Abitare ambizioso e inedito", continua Madrid.

La nuova occupazione, dopo quella della scorsa settimana in via Raimondi, ha dato vita ad 'H.O.M.E. - hub di organizzazione meticcia'. In una nota AdL Cobas Emilia Romagna sottolinea che da ormai 6 anni "queste abitazioni sono murate e lasciate all’abbandono".

"Se si vuole affrontare il problema della tensione abitativa questa non è la strada. Gli spazi occupati oggi sono di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, in questi mesi abbiamo avuto interlocuzioni per rendere la rigenerazione delle tre caserme di loro proprietà a Bologna in sintonia con le linee di mandato, in particolare con il progetto bandiera Città della Conoscenza e con il Piano per l’Abitare. Noi stiamo facendo la nostra parte - sottolinea la capo di Gabinetto - ma sulla casa serve l'impegno di tutti, a cominciare dal governo e dai suoi principali strumenti di intervento sui territori. Siamo in attesa della documentazione finale da parte di Cassa Depositi e Prestiti per poter chiudere l’accordo di programma sulle tre caserme. Ci auguriamo, pertanto, che quegli spazi vengano presto lasciati liberi”.

I motivi alla base dell'occupazione

"Vogliamo affermare il diritto alla casa di una composizione sociale sotto attacco e che vive una grande contraddizione persone migranti, che lavorano a tempo determinato o indeterminato in diversi settori, con una base di reddito mensile a volte non bastevole a sostenere il costo esagerato di un affitto a Bologna, la seconda città più cara d’Italia, dettato da un meccanismo domanda-offerta in un mercato drogato dalla speculazione sulle locazioni brevi turistiche, dalla speculazione delle multinazionali dello student housing e da palazzinari inadempienti che affittano stanze fatiscenti, spesso e volentieri a soli italiani, chiedendo notevoli garanzie economiche" spiegano gli occupanti.

Lo sgombero nell'agosto del 2017

La ex caserma Masini di via Orfeo, da anni sede del centro sociale Làbas, era stata sgomberata l'8 agosto del 2017 non senza scontri e cariche da parte della Polizia e l'intervento della Procura che si concluse con diversi attivisti indagati, responsabili, secondi gli inquirenti, a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per essersi opposti al tentativo dei reparti mobili di accedere all'ex caserma.

Dopo 5 anni, erano arrivate le condanne.

A sei persone è stata comminata una pena di nove mesi per resistenza, un'altra persona è stata condannata a un anno per resistenza e lesioni a uno dei poliziotti che avevano eseguito lo sgombero, e un'altra ancora a un anno e due mesi per resistenza, lesioni ad un altro poliziotto- che si era anche costituito parte civile nel procedimento- e per il travisamento.

Un ultimo imputato, invece, è stato condannato, per il solo travisamento, a otto mesi di arresto e 800 euro di ammenda. Per sei imputati, sono poi state disposte la sospensione della pena e la non menzione, e per tutti è arrivata l'assoluzione da una parte delle accuse di resistenza, lesioni e travisamento.