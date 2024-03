“Contro repressione e cemento”: occupata la ex caserma Stamoto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è una nuova occupazione a Bologna. Alcuni attivisti, liberamente e senza riconoscersi in sigle o gruppi organizzati, hanno occupato la ex caserma Stamoto, in viale Felsina, zona Massarenti. L’obiettivo, come fanno sapere, è quello di rimanere all’interno dello stabile per “qualche giorno”. Alla base dell’azione, l’opposizione alla “repressione che vorrebbe impedire di incontrarci liberamente e di costruire progetti collettivi dal basso. Rivendichiamo – scrivono gli attivisti in un volantino – la necessità di esprimerci in libertà, di socializzare in spazi non mercificati per creare connessioni in luoghi liberati e autogestiti, sempre più rari in questo vuoto soffocante fatto di cemento, repressione e gentrificazione, che in nome del decoro e del profitto sta trasformando le città che abitiamo in gabbie, vetrine per turist* e student* ricch*”.

La ex caserma Stamoto è un’area entrata in possesso del Comune, sulla quale è previsto un progetto di riqualificazione: “Sebbene le istituzioni parlino genericamente di residenze, alloggi per studenti, aree verdi e servizi – continua il testo – a guadagnare nell’area dell’ex Stamoto saranno di nuovo le proprietà immobiliari e le imprese del mattone, tra cemento e privatizzazioni. A metro del grande valore culturale dell’operazione, ad essere operativi fin da subito ad uso ‘temporaneo’ due grandi parcheggi. Si parla di vaghi ed indefiniti ‘usi misti’ e di edilizia ‘sociale’, cosa diversa dall’edilizia popolare, e non è chiaro, inoltre, di che tipo di alloggi per studenti si tratti e quanti alberi verrebbero abbattuti nell’operazione, in barba alla legge regionale 24/2017. Conosciamo il verde dell’amministrazione bolognese, lo stesso che intende asfaltare il parco Don Bosco e portare avanti un’opera scellerata come il Passante di Mezzo, mentre numerose famiglie e persone vengono lasciate senza casa, e qualsiasi progetto di autodeterminazione e autorecupero che non sia assimilabile a progetti speculativi di chi governa la città viene duramente represso”.

Al momento, gli occupanti hanno fatto sapere che un numero consistente di forze dell’ordine si è concentrato all’ingresso di viale Felsina. Per la serata all’interno dell’ex caserma sono stati organizzati concerti, proiezioni, giocoleria, banchetti e dj set.