Nuova occupazione in città, tocca ai locali delle Poste

Nuova occupazione a Bologna: lo annuncia il collettivo "Scuole in lotta" che ieri è entrato all'interno delle poste di via Zanardi "uno dei tanti spazi abbandonati bolognesi. Costruiamo una 2 giorni di confronti e dibattito - si legge sui social - Occupiamo nella città degli sgomberi, nella città che davanti all'emergenza climatica atttua una sempre più forte repressione del dissenso sociale".

Gli occupanti fanno sapere di aver iniziato i lavori per sistemare lo spazio: "Occupiamo perche i nostri territori sono sempre piu vittime della speculazione selvaggia, mentre spazi vuoti, come quello che stiamo occupando, vengono lasciati all'abbandono. Occupiamo anche per poter viverci gli spazi diversamente, in una città dove la socialità è sempre più schiacciata dalla militarizzazione di piazze, strade, scuole".

Non è la prima volta per l'edificio di via Zanardi 28 di proprietà delle poste, ormai in disuso da anni. A marzo del 2018 venne occupato da Laboratorio Crash che aveva anche proposto di dedicare la struttura ad usi sociali, con un progetto di autorecupero a spese dello stesso collettivo.

"Una città in cui tutto è concesso e le occupazioni illegali sono all’ordine del giorno - scrivono in una nota Daniele Aiello, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Emilia-Romagna e Nicola Stanzani, Capogruppo Forza Italia in Comune - servono azioni mirate per contrastare un fenomeno che si sta diffondendo in città, a partire dallo sgombero immediato. Davanti a questa escalation occorre la fermezza delle istituzioni".

Il 30 maggio è stata sgomberata Vivaia Tfq, lo spazio occupato dello scorso 8 aprile in via della Certosa.