Nuova occupazione alla Bolognina: blitz nello studentato di prossima apertura | FOTO

Dopo il blitz in via Capo di Lucca dello scorso 5 ottobre, attraverso il quale alcuni attivisti si sono presi la palazzina Asp sfitta dal 2018, i collettivi tornano ad occupare. Stavolta nel mirino è finito il grosso studentato di via Serlio, prossimo alla apertura. A muovere l'iniziativa del tardo pomeriggio odierno è il Cua - Collettivo Universitario Autonomo.

Sono circa una trentina di attivisti a fare 'irruzione' intorno alle ore 18. Da quanto si apprende, la richiesta è quella che le stanze non ancora assegnate possano essere date in affitto ad "un prezzo competitivo, congruo".

L'azione che si prospetta essere un "atto dimostrativo" - come fanno sapere gli attivisti - affonda le radici nel problema del caro affitti e della situazione complessa del mercato delle locazioni nel capoluogo emiliano.

Mercato affitti, tema bollente

Le enormi criticità del mercato degli affitti è un argomento caldo, caldissimo, nel dibattito cittadino. Lo testimoniano anche sfoghi e proteste raccolte da più parti negli ultimi mesi. Scenario che fa riflettere e ben noto alle istituzioni locali. Il Comune felsineo si è detto già al lavoro per cercare di sanarlo, come raccontato recentemente anche dall'Assessora alla Casa Emily Clancy alle telecamere di BolognaToday . Al pari il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è mobilitato anche a livello nazionale, suonando la sveglia al Governo e invocando una "norma che consenta di intervenire a tutela delle città" e contrasti il proliferare della ormai sempre più diffusa tendenza "agli affitti brevi", che - come sottolineato dal primo cittadino - rivestirebbero uno dei problemi più gravanti sulla situazione.

Sulla tematica affitti agli studenti, inoltre, è di oggi l'annuncio del progetto di un altro maxi studentato in via Don Minzoni . Recenti anche le parole del Rettore di Unibo, Giovanni Molari, che - proprio in risposta ad un sit-in di protesta degli universitari vs il nodo affitti - certificano la volontà di trovare soluzioni celeri.

(Attivisti nello studentato ancora in fase di lavori al momento del blitz)