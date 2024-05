Occupazione abusiva alle ex officine Casaralta, denunciati in quattro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quattro uomini di 22, 23, 26 e 52 anni, tutti stranieri e senza fissa dimora, sono stati denunciati dai carabinieri per l’occupazione di uno stabile abbandonato.

Si tratta delle ex officine Casaralta, in via Ferrarese, una zona in cui spesso sono stati segnalati episodi di degrado e bivacco, come scrivono i carabinieri in una nota. I militari, impegnati nei controlli sul fronte delle occupazioni abusive, sono entrati nello stabile e hanno sorpreso i quattro uomini all’interno della proprietà privata. Per questo, sono stati denunciati per invasione di terreni alla Procura di Bologna.

Solo pochi giorni fa, un’operazione simile era stata svolta all’interno dell’ex caserma Stamoto, già teatro di spaccio e degrado.