Nuova occupazione, USB "fonda" le Case Popolari Recuperate in via Regnoli

Ancora un'occupazione a Bologna. Il sindacato di base Asia-USB ha dato vita alle Case Popolari Recuperate in via Regnoli 15, in zona Cirenaica: "Dopo più di un mese in presidio permanente nel villaggio dei diritti con le tende nel giardino del palazzo di proprietà comunale chiuso da 15 anni con le famiglie e singoli rimasti senza casa a causa di sfratti senza soluzioni abbiamo deciso di recuperare collettivamente questo stabile e dare casa a chi non ce l'ha".

"Abbiamo deciso di recuperare collettivamente questo stabile e dare casa a chi non ce l'ha! Rivendichiamo soluzioni concrete per i tanti che si trovano in difficoltà!", scrive il sindacato in una nota "serve il blocco degli sfratti e la garanzia di passaggio da casa a casa, la messa a disposizione di più alloggi temporanei che possono dare risposta nell'immediato all'emergenza che molti vivono e un piano straordinario di assegnazione di case popolari, riduzione degli affitti privati sempre meno accessibili".

L'emergenza casa "condizione già sistemica nel nostro paese" si legge sui social "si sta aggravando sempre più anche nella nostra regione: affitti privati altissimi, troppi sfratti senza soluzioni, carenza di offerta abitativa pubblica, patrimonio pubblico colpevolmente sfitto da anni e come se non bastasse tali problemi che sarebbero di natura sociale ed economica, gestiti come problema di ordine pubblico. Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è stata l'alluvione, che rischia di lasciare tante persone e famiglie senza casa, dell'Appennino alla Romagna. Per questo abbiamo dato vita al sanzionamento di un palazzo sfitto da anni, costruendoci attorno il villaggio dei diritti".

In circa 8 mesi, conferma la Questura, sotto le torri oltre 10 provvedimenti di sequestro preventivo di immobili occupati per lo più dai collettivi. L'ultimo questa settimana, alla ex caserma Masini.