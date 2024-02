Ex caserma San Felice occupata, il centro-destra insorge: "Sgombero subito"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non si è fatta attendere, come di solito accade, la reazione dei partiti di destra e di centro destra all'occupazione dell'ex caserma di San Felice in via Prati di Caprara. Ieri 3 febbraio i collettivi hanno occupato l'edificio dismesso al civico 12 e creato la cosiddetta "Taz", "Zona temporaneamente autonoma", dove si sono tenuti incontri e una serata di musica.

La Lega torna a chiedere lo sgombero, che già a dicembre era avvenuto dopo l'occupazione del civico a fianco a quello attuale: "Non può passare il messaggio che a Bologna i violenti possono avere la meglio - dichiara il capogruppo in Consiglio comunale Matteo Di Benedetto in una nota -. Chiediamo anche al sindaco e a tutta la giunta di prendere le distanze, troppe volte hanno reagito con in silenzio di fronte a occupazioni abusive e illegali come queste. Dicano chiaramente da che parte stanno, se con gli abusivi o con i cittadini per bene che rispettano la legge".

"D’altronde - rincara la dose Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale - non ci sono leggi che tengano 'quando si è dalla parte giusta della storia', se è vero come è vero che nella 'città più progressista d'Italia', anche per il Sindaco Lepore, chi invita a rispettare le norme è in fondo solo un burocrate. Un burocrate contro cui resistere e ribellarsi. Una città sempre più anarchica e sempre meno democratica".

