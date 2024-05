Occupato nuovamente l’ex vivaio Gabrielli in via della Certosa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Vivaia TFQ torna a vivere: l’8 aprile del 2023 un collettivo transfemminista aveva occupato gli spazi dell’ex vivaio Gabrielli in via della Certosa abbandonato da anni. Oggi, a quasi un anno dallo sgombero che ne era seguito, lo stesso collettivo ha rioccupato nuovamente l’ex vivaio, che dopo lo sgombero era tornato allo stato di abbandono precedente all’occupazione. Tra i residenti, la Vivaia aveva attratto diverse simpatie, tanto che era nato un comitato di quartiere che chiedeva la concessione degli spazi al collettivo.

“Per noi l’occupazione è ancora uno strumento efficace per opporsi alle logiche speculative e propagandistiche della ‘città più progressista d’Italia’ – scrivono le attiviste sui social network –. Come lo scorso anno, vogliamo costruire uno spazio TFQ autogestito da donne, froc3 e persone trans*, per fortificare relazioni radicalmente diverse e cospirare insieme a tutta la comunità transfemministaqueer di Bologna e non solo. La Vivaia ci ha insegnato che tutto questo è possibile. Avere uno spazio queer in città significa poter immaginare, attraversare e risignificare con i nostri corpi eccedenti la realtà che ci viene imposta con la forza; significa dare spazio a mondi diversi rendendoli reali. Come transfemministe queer ‘guastafest3’ subiamo continuamente la violenza etero-cis patriarcale, vogliamo uno spazio in cui trasformare le nostre paure e fragilità in forza e autodeterminazione”.

“Rifiutiamo la distinzione tra lotte accettabili e non, tra modalità più o meno ‘concesse’ di esprimere la rabbia – continua il testo –, tra occupazioni buone e cattive: narrazioni che hanno abbassato negli anni il livello di conflitto sociale, creando un recinto ben definito all’interno del quale c’è posto solo per un certo tipo di rivendicazioni. Questo spazio ce lo vogliamo tenere, ma solo tramite il riconoscimento dell’autogestione. Non permetteremo che la nostra esperienza diventi una moneta di scambio. Non permetteremo che le nostre vite vengano, ancora una volta, strumentalizzate”.