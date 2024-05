Ri-occupazione Vivaia, il Comune: "Nessun parcheggio, ma un giardino pubblico"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Quanto sostenuto dagli occupanti dell’ex vivaio di via della Certosa è privo di alcun fondamento". Lo chiarisce Palazzo D'Accursio dopo la nuova occupazione dell’ex vivaio Gabrielli in via della Certosa.

Gli attivisti nel comunicato hanno sostenuto che l'area "verrà destinata alla costruzione di un parcheggio all’interno del progetto di riqualificazione per l’ammodernamento dello stadio Renato Dallara".

"Non è prevista la realizzazione di alcun parcheggio legato alla riqualificazione dello Stadio Dall’Ara, al posto del vivaio, - spiega il Comune - una ipotesi ormai superata da diversi anni. La destinazione di quello spazio, che a oggi è di proprietà di un privato, sarà quella di un giardino pubblico aperto alla cittadinanza".

Vivaia TFQ l’8 aprile del 2023 aveva occupato gli spazi dell’ex vivaio abbandonato da anni. Ieri, a quasi un anno dallo sgombero che ne era seguito, lo stesso collettivo ha rioccupato nuovamente l’ex vivaio,. Tra i residenti, la Vivaia aveva attratto diverse simpatie, tanto che era nato un comitato di quartiere che chiedeva la concessione degli spazi al collettivo.

"Invitiamo tutti i soggetti coinvolti a chiedere lo sgombero immediato dell’immobile, i violenti non possono prevalere - attacca il capogruppo leghista in Comune, Matteo di Benedetto - chiediamo anche al Sindaco di condannare chiaramente questo gesto antidemocratico e al di fuori delle regole della convivenza civile, non è accettabile continuare a vedere episodi come questo che si moltiplicano a Bologna. Su una cosa concordo con gli occupanti, non esistono buone o cattive occupazioni abusive: tutte vanno sgomberate”.