Collettivo Infestazioni, nuova occupazione in Bolognina

Nella prima mattina di sabato 4 febbraio il collettivo Infestazioni è entrato nel locale al civico 14/a di via Domenico Zampieri, in Bolognina, di proprietà dell’Acer, l’azienda che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico. Il gruppo anarchico ha denunciato le condizioni del locale, lasciato murato per nove anni e con i riscaldamenti accesi alla massima potenza. Lo spazio era già stato teatro di un’occupazione nel 2014, quando aveva preso il nome di A Cerchiata (famoso simbolo anarchico), locuzione che al suo interno vede anche la parola Acer: nel comunicato diffuso dal collettivo, proprio l’azienda viene accusata di essere la “stessa istituzione che nel 2021 ha sgomberato l’occupazione abitativa di via Zampieri a due giorni da Natale, vantandosi della politica ‘zero occupazioni’ in tempi di piena crisi abitativa in città. In questo spazio – continua la nota – oggi rientra la comunità carica di rabbia e amore che ha animato via Stalingrado 31, una collettività che vuole costruire un mondo di ugual* e liber* attraverso l’aggregazione, la socialità e la solidarietà dal basso”.

Il collettivo rilancia poi un calendario attività in supporto ad Alfredo Cospito: “In questa giornata di azioni in solidarietà alla lotta di Alfredo contro il regime del 41 bis, diamo il nostro supporto con le nostre pratiche: riapriamo uno spazio per noi e per il quartiere, contro chi ci vuole addomesticare e chiudere la bocca, contro chi specula facendo guerra ai poveri, per immaginare e costruire insieme nuove resistenze e liberazioni”. Previste per la giornata di oggi una mostra e una proiezione sul tema del 41bis e sul caso Cospito.