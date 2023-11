PODCAST | Senza una casa: voci dietro un'occupazione

"Senza casa si perde anche il lavoro". Lo spiegano Issa e Abdellatif, due ragazzi che hanno una storia simile e che come ultimo punto in comune hanno l'occupazione bolognese di via Mazzini, quella dell’Istituto Santa Giuliana, terminato con uno sgombero un mese fa. Adesso la loro vita prima e dopo il lavoro si svolge nell'incertezza di un alloggio provvisorio, un angolo nei locali di vicolo Bolognetti. Finché dura. Perché hanno scelto di occupare? Possibile che non ci fossero alternative legali? Lo spiegano loro stessi con le loro voci.

La crisi abitativa che Bologna, come altre città, sta vivendo ha riaperto il fronte delle occupazioni in città. Ecco cosa è successo negli ultimi mesi: il 20 ottobre sono stati presi i condomini di via Carracci, mentre lo scorso 13 ottobre, il CUA in uno stabile in viale Filopanti 5/A, ’ex Istituto Zoni, "una residenza universitaria privata della fondazione Residenza universitaria internazionale" e che "da anni era lasciato alla polvere e al disuso", spiega il collettivo che intende far nascewre il "Glitchousing Project", un portale "per agevolare la ricerca di casa di studentesse e studenti, in guardia da fregature, palazzinari e speculatori". Il 6 ottobre era stato occupato l’Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90, un grande stabile vuoto e in vendita, di proprietà della Chiesa, per la precisione della Congregazione delle Suore Serve di Maria", poi sgomberato il 17 ottobre. Agli inizi di settembre, dopo aver liberato un condomnio in via Raimondi, occupato ad aprile, gli attivisti Plat si sono trasferiti al 115 di via Corticella. A luglio era stata sgomberata l'ex caserma Masini, in via Orfeo, già sede del collettivo Labas, ora in vicolo Bolognetti.

Le voci di questo podcast: Issa e Abdellatif, Antonella e Caterina (LUNA)

Sotto in foto Issa